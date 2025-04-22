https://ria.ru/20250422/peskov-2012706131.html

Предложение Киева по прекращению ударов нуждается в анализе, заявил Песков

Предложение Киева по прекращению ударов нуждается в анализе, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025

Предложение Киева по прекращению ударов нуждается в анализе, заявил Песков

Предложение Киева по прекращению ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:30:00+03:00

2025-04-22T12:30:00+03:00

2025-04-22T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предложение Киева по прекращению ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (украинская сторона - ред.) сделала предложение не наносить удары, но эту тему нужно обсудить с учетом опыта пасхального перемирия", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что конкретных планов по переговорам с Украиной по мораторию о ненанесении ударов по гражданской инфраструктуре нет."Нет, конкретных планов нет, есть подтверждение президентом (Владимиром) Путиным готовности обсуждать этот вопрос с учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место, но никакой конкретики в этом плане нет", - сказал Песков.Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012646048.html

https://ria.ru/20250422/peregovory-2012705275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, украина, владимир путин, дмитрий песков