https://ria.ru/20250422/peskov-2012704360.html

Песков высказался о предложении прекратить удары по гражданским объектам

Песков высказался о предложении прекратить удары по гражданским объектам - РИА Новости, 22.04.2025

Песков высказался о предложении прекратить удары по гражданским объектам

Предложение о прекращении ударов по гражданским объектам надо сначала обсудить, президент РФ Владимир Путин накануне разъяснил сложность этой темы, заявил... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:23:00+03:00

2025-04-22T12:23:00+03:00

2025-04-22T12:37:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

киев

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предложение о прекращении ударов по гражданским объектам надо сначала обсудить, президент РФ Владимир Путин накануне разъяснил сложность этой темы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сначала это нужно обсудить. И президент Путин сказал о готовности это обсудить", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что нужно сначала понять, готова ли сама украинская сторона к этому."Президент объяснил сложность этой темы как раз вчера, отвечая на вопросы журналистов", - пояснил Песков.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012706131.html

россия

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россия, киев, владимир путин, дмитрий песков