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Песков высказался о предложении прекратить удары по гражданским объектам
Песков высказался о предложении прекратить удары по гражданским объектам - РИА Новости, 22.04.2025
Песков высказался о предложении прекратить удары по гражданским объектам
Предложение о прекращении ударов по гражданским объектам надо сначала обсудить, президент РФ Владимир Путин накануне разъяснил сложность этой темы, заявил... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:23:00+03:00
2025-04-22T12:23:00+03:00
2025-04-22T12:37:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
киев
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предложение о прекращении ударов по гражданским объектам надо сначала обсудить, президент РФ Владимир Путин накануне разъяснил сложность этой темы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сначала это нужно обсудить. И президент Путин сказал о готовности это обсудить", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что нужно сначала понять, готова ли сама украинская сторона к этому."Президент объяснил сложность этой темы как раз вчера, отвечая на вопросы журналистов", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012706131.html
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россия, киев, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков высказался о предложении прекратить удары по гражданским объектам
Песков: надо обсудить предложение о прекращении ударов по гражданским объектам