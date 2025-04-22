https://ria.ru/20250422/perm-2012786420.html

В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено

В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено - РИА Новости, 22.04.2025

В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено

Ребёнок во время прогулки в Перми застрял в глине по колено и не смог выбраться, его откопали спасатели, сообщает городская служба спасения. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:45:00+03:00

2025-04-22T16:45:00+03:00

2025-04-22T17:06:00+03:00

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Ребёнок во время прогулки в Перми застрял в глине по колено и не смог выбраться, его откопали спасатели, сообщает городская служба спасения. Инцидент произошел 20 апреля в лесном массиве в Перми. "Спасатели группы оперативного реагирования №8 немедленного выехали к месту, деблокировали ребенка восьми лет из глины и передали его с признаками переохлаждения сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. На кадрах с места происшествия видно мальчика, который находится в яме примерно по колено в грязи и не может двигаться. Его откапывает с помощью лопаты спасатель.

https://ria.ru/20250406/devochka-2009706164.html

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2025

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происшествия, пермь