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В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено - РИА Новости, 22.04.2025
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16:45 22.04.2025 (обновлено: 17:06 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/perm-2012786420.html
В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено
В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено - РИА Новости, 22.04.2025
В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено
Ребёнок во время прогулки в Перми застрял в глине по колено и не смог выбраться, его откопали спасатели, сообщает городская служба спасения. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:45:00+03:00
2025-04-22T17:06:00+03:00
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Ребёнок во время прогулки в Перми застрял в глине по колено и не смог выбраться, его откопали спасатели, сообщает городская служба спасения. Инцидент произошел 20 апреля в лесном массиве в Перми. "Спасатели группы оперативного реагирования №8 немедленного выехали к месту, деблокировали ребенка восьми лет из глины и передали его с признаками переохлаждения сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. На кадрах с места происшествия видно мальчика, который находится в яме примерно по колено в грязи и не может двигаться. Его откапывает с помощью лопаты спасатель.
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено

В Перми спасатели откопали ребенка, который застрял в глине и не смог выбраться

© МКУ "Пермская городская служба спасения"Сотрудник Пермской Городской Службы Спасения откапывает ребенка, застрявшего в глине
Сотрудник Пермской Городской Службы Спасения откапывает ребенка, застрявшего в глине - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© МКУ "Пермская городская служба спасения"
Сотрудник Пермской Городской Службы Спасения откапывает ребенка, застрявшего в глине
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Ребёнок во время прогулки в Перми застрял в глине по колено и не смог выбраться, его откопали спасатели, сообщает городская служба спасения.
Инцидент произошел 20 апреля в лесном массиве в Перми.
"Спасатели группы оперативного реагирования №8 немедленного выехали к месту, деблокировали ребенка восьми лет из глины и передали его с признаками переохлаждения сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На кадрах с места происшествия видно мальчика, который находится в яме примерно по колено в грязи и не может двигаться. Его откапывает с помощью лопаты спасатель.
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