https://ria.ru/20250422/perm-2012786420.html
В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено
В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено - РИА Новости, 22.04.2025
В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено
Ребёнок во время прогулки в Перми застрял в глине по колено и не смог выбраться, его откопали спасатели, сообщает городская служба спасения. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:45:00+03:00
2025-04-22T16:45:00+03:00
2025-04-22T17:06:00+03:00
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Ребёнок во время прогулки в Перми застрял в глине по колено и не смог выбраться, его откопали спасатели, сообщает городская служба спасения. Инцидент произошел 20 апреля в лесном массиве в Перми. "Спасатели группы оперативного реагирования №8 немедленного выехали к месту, деблокировали ребенка восьми лет из глины и передали его с признаками переохлаждения сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. На кадрах с места происшествия видно мальчика, который находится в яме примерно по колено в грязи и не может двигаться. Его откапывает с помощью лопаты спасатель.
https://ria.ru/20250406/devochka-2009706164.html
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происшествия, пермь
В Перми спасатели откопали ребенка, застрявшего в глине по колено
В Перми спасатели откопали ребенка, который застрял в глине и не смог выбраться