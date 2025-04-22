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На бывшего главу пермского Чайковского завели дело - РИА Новости, 22.04.2025
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13:21 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/perm-2012715969.html
На бывшего главу пермского Чайковского завели дело
На бывшего главу пермского Чайковского завели дело - РИА Новости, 22.04.2025
На бывшего главу пермского Чайковского завели дело
Уголовное дело по статье о превышении полномочий возбудили в отношении бывшего главы пермского Чайковского, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:21:00+03:00
2025-04-22T13:21:00+03:00
происшествия
чайковский
россия
пермский район
лариса васильева
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье о превышении полномочий возбудили в отношении бывшего главы пермского Чайковского, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Чайковского по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - рассказали в региональном управлении СКР. Других подробностей в ведомстве пока не раскрывают. По словам осведомленного источника, речь может идти о Юрии Вострикове. Он занимал пост руководителя Чайковского округа с 2018 года по ноябрь 2023 года. Несколько местных СМИ сообщают, что экс-чиновник якобы незаконно передал муниципальное имущество в виде пищеблока Чайковской горбольницы в пользование частной структуре - ООО "Элиона". В открытых источниках указано, что компания "Элиона" зарегистрирована в Пермском районе в 2002 году, специализируется на деятельности больничных организаций. Возглавляет ООО Лариса Васильева, учредителем является Эльфира Кузьмина. На счету компании выполнение достаточно большого количества госпоставок (более 150 контрактов), многие связаны с предоставлением услуг по обеспечению питанием в больницах и домах-интернатах, в том числе в Чайковском и Перми.
https://ria.ru/20250422/sledstvie-2012637464.html
https://ria.ru/20250421/otshelnik-2012613549.html
чайковский
россия
пермский район
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происшествия, чайковский, россия, пермский район, лариса васильева, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чайковский, Россия, Пермский район, Лариса Васильева, Следственный комитет России (СК РФ)
На бывшего главу пермского Чайковского завели дело

Экс-глава пермского Чайковского Востриков подозревается в превышении полномочий

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статье о превышении полномочий возбудили в отношении бывшего главы пермского Чайковского, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Чайковского по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - рассказали в региональном управлении СКР.
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Других подробностей в ведомстве пока не раскрывают.
По словам осведомленного источника, речь может идти о Юрии Вострикове. Он занимал пост руководителя Чайковского округа с 2018 года по ноябрь 2023 года.
Несколько местных СМИ сообщают, что экс-чиновник якобы незаконно передал муниципальное имущество в виде пищеблока Чайковской горбольницы в пользование частной структуре - ООО "Элиона".
В открытых источниках указано, что компания "Элиона" зарегистрирована в Пермском районе в 2002 году, специализируется на деятельности больничных организаций. Возглавляет ООО Лариса Васильева, учредителем является Эльфира Кузьмина. На счету компании выполнение достаточно большого количества госпоставок (более 150 контрактов), многие связаны с предоставлением услуг по обеспечению питанием в больницах и домах-интернатах, в том числе в Чайковском и Перми.
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ПроисшествияЧайковскийРоссияПермский районЛариса ВасильеваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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