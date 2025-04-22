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СМИ рассказали об ультиматуме, который США готовят Украине - РИА Новости, 22.04.2025
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23:35 22.04.2025 (обновлено: 23:58 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012857343.html
СМИ рассказали об ультиматуме, который США готовят Украине
СМИ рассказали об ультиматуме, который США готовят Украине - РИА Новости, 22.04.2025
СМИ рассказали об ультиматуме, который США готовят Украине
Представители США едут в Лондон, чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу РФ, а не для переговоров, пишет издание Independent. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:35:00+03:00
2025-04-22T23:58:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
марко рубио
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нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представители США едут в Лондон, чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу РФ, а не для переговоров, пишет издание Independent. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля. "Госсекретарь США Марко Рубио... везёт свою команду переговорщиков (в Лондон - ред.) не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России", - пишет издание. В публикации отмечается, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250422/wp-2012832298.html
https://ria.ru/20250422/krym-2012854685.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, марко рубио, владимир путин, нато, оон
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Владимир Путин, НАТО, ООН
СМИ рассказали об ультиматуме, который США готовят Украине

Independent: представители США едут в Лондон, чтобы предъявить Киеву ультиматум

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представители США едут в Лондон, чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу РФ, а не для переговоров, пишет издание Independent.
В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
США предложат Европе и Украине признать Крым российским, пишет WP
Вчера, 19:41
«
"Госсекретарь США Марко Рубио... везёт свою команду переговорщиков (в Лондон - ред.) не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России", - пишет издание.
В публикации отмечается, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Эксперт оценил идею США признать Крым российским
Вчера, 22:54
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
NBC: США ожидают, что Европа и Киев ответят на список условий по Украине
Вчера, 14:57
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМарко РубиоВладимир ПутинНАТОООН
 
 
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