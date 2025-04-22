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Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, сообщает газета... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:49:00+03:00
2025-04-22T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, сообщает газета Washington Post.Ранее Белый дом подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в Россию на этой неделе."Специальный посланник Трампа... не будет присутствовать. Главным представителем США станет посланник президента Кит Келлогг", - говорится в сообщении газеты.Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля.Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
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в мире, сша, украина, лондон, стив уиткофф, владимир зеленский, марко рубио
В мире, США, Украина, Лондон, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP
WP: Уиткофф не поедет в Лондон на переговоры по Украине в среду