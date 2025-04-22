Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 22.04.2025 (обновлено: 20:56 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012842902.html
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, сообщает газета... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:49:00+03:00
2025-04-22T20:56:00+03:00
в мире
сша
украина
лондон
стив уиткофф
владимир зеленский
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006802629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_131fc5de3f2512bc19ba5ff46fc8fd46.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, сообщает газета Washington Post.Ранее Белый дом подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в Россию на этой неделе."Специальный посланник Трампа... не будет присутствовать. Главным представителем США станет посланник президента Кит Келлогг", - говорится в сообщении газеты.Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля.Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
https://ria.ru/20250422/rubio-2012843870.html
https://ria.ru/20250422/vizit-2012842685.html
сша
украина
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006802629_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_013e486edc08b84f0faf6fb70681383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, лондон, стив уиткофф, владимир зеленский, марко рубио
В мире, США, Украина, Лондон, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Спецпосланник США не поедет на переговоры по Украине в Лондон, пишет WP

WP: Уиткофф не поедет в Лондон на переговоры по Украине в среду

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, сообщает газета Washington Post.
Ранее Белый дом подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в Россию на этой неделе.
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине
Вчера, 20:51
«
"Специальный посланник Трампа... не будет присутствовать. Главным представителем США станет посланник президента Кит Келлогг", - говорится в сообщении газеты.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля.
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе
Вчера, 20:46
 
В миреСШАУкраинаЛондонСтив УиткоффВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала