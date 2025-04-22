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Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы - РИА Новости, 22.04.2025
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17:55 22.04.2025 (обновлено: 18:14 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peregovory-2012805920.html
Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы
Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы
Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли в духе дружбы. РИА Новости, 22.04.2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли в духе дружбы. Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля. "В Кремле лидеры двух стран провели официальные переговоры в духе дружбы и приверженности дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, отвечающего взаимным интересам России и Омана", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250422/putin-2012764772.html
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Цены на нефть, Россия, Оман, Владимир Путин
Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы

Заявление лидеров РФ и Омана: переговоры в Кремле прошли в духе дружбы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве. 22 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве. 22 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве. 22 апреля 2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли в духе дружбы.
Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля.
«
"В Кремле лидеры двух стран провели официальные переговоры в духе дружбы и приверженности дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, отвечающего взаимным интересам России и Омана", - говорится в заявлении.
Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров
Вчера, 17:38
 
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