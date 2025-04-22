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Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы
Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы
Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли в духе дружбы. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:55:00+03:00
2025-04-22T17:55:00+03:00
2025-04-22T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли в духе дружбы. Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля. "В Кремле лидеры двух стран провели официальные переговоры в духе дружбы и приверженности дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, отвечающего взаимным интересам России и Омана", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250422/putin-2012764772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, оман, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Оман, Владимир Путин
Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы
Заявление лидеров РФ и Омана: переговоры в Кремле прошли в духе дружбы