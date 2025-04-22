https://ria.ru/20250422/peregovory-2012805920.html

Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы

Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы - РИА Новости, 22.04.2025

Путин и султан Омана отметили, что переговоры в Кремле прошли в духе дружбы

Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли в духе дружбы. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:55:00+03:00

2025-04-22T17:55:00+03:00

2025-04-22T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли в духе дружбы. Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля. "В Кремле лидеры двух стран провели официальные переговоры в духе дружбы и приверженности дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, отвечающего взаимным интересам России и Омана", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250422/putin-2012764772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, оман, владимир путин