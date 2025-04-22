https://ria.ru/20250422/peregovory-2012722346.html
Путин и султан Омана на переговорах обсудят ситуацию в Сирии
Путин и султан Омана на переговорах обсудят ситуацию в Сирии - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана на переговорах обсудят ситуацию в Сирии
Ситуация в Сирии будет среди приоритетных региональных тем на переговорах президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, говорится РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:51:00+03:00
2025-04-22T13:51:00+03:00
2025-04-22T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация в Сирии будет среди приоритетных региональных тем на переговорах президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, говорится в справочных материалах Кремля ко встрече лидеров. "Среди приоритетных региональных тем - Сирия. Россия последовательно выступает в пользу обеспечения единства, суверенитета, территориальной целостности, скорейшей комплексной нормализации ситуации в этой стране через широкий общенациональный диалог при учете интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250422/putin-2012704714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, оман, россия, владимир путин
В мире, Сирия, Оман, Россия, Владимир Путин
Путин и султан Омана на переговорах обсудят ситуацию в Сирии
Сирия будет среди приоритетных тем переговоров Путина с султаном Омана