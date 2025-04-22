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Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий - РИА Новости, 22.04.2025
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10:39 22.04.2025 (обновлено: 12:15 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/pensii-2012674742.html
Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий
Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий - РИА Новости, 22.04.2025
Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий
Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий, говорится в отчете ведомства. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий, говорится в отчете ведомства.В СП пришли к такому выводу, проанализировав эффективность использования госсредств, выделенных в 2020-2024 годах и истекшем периоде 2025-го. По итогам аудита ведомство предложило правительству рекомендации по повышению эффективности "Почты" и направило обращения в Генпрокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям."СФР по итогам проверок выявлено 136 нарушений установленных сроков доставки пенсий на сутки — двадцать дней, допущенных АО ПР ("Почта России". — Прим. ред.) в 2020-2024 годах", — говорится в отчете.Так, в прошлом году выявили 52 факта задержки доставки пенсии на день-два.Счетная палата предложила ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий."Учитывая наличие фактов нарушений сроков доставки пенсий и пособий в 2021-2024 годах, введение механизма компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий будет способствовать повышению ответственности АО ПР в части соблюдения сроков доставки", — указано в документе.В СП отметили, что трудовое законодательство, в отличие от пенсионного, предусматривает денежную компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты и оплату отпуска.
https://ria.ru/20250422/pochta-rossii-2012630980.html
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https://ria.ru/20250422/pochta-rossii-2012630581.html
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почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), генеральная прокуратура рф, общество
Почта России, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Генеральная прокуратура РФ, Общество

Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение Почты России
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отделение Почты России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий, говорится в отчете ведомства.
В СП пришли к такому выводу, проанализировав эффективность использования госсредств, выделенных в 2020-2024 годах и истекшем периоде 2025-го. По итогам аудита ведомство предложило правительству рекомендации по повышению эффективности "Почты" и направило обращения в Генпрокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям.
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"СФР по итогам проверок выявлено 136 нарушений установленных сроков доставки пенсий на сутки — двадцать дней, допущенных АО ПР ("Почта России". — Прим. ред.) в 2020-2024 годах", — говорится в отчете.
Так, в прошлом году выявили 52 факта задержки доставки пенсии на день-два.
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Счетная палата предложила ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий.
"Учитывая наличие фактов нарушений сроков доставки пенсий и пособий в 2021-2024 годах, введение механизма компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий будет способствовать повышению ответственности АО ПР в части соблюдения сроков доставки", — указано в документе.
В СП отметили, что трудовое законодательство, в отличие от пенсионного, предусматривает денежную компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты и оплату отпуска.
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