https://ria.ru/20250422/pensii-2012674742.html

Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий

Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий - РИА Новости, 22.04.2025

Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий

Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий, говорится в отчете ведомства. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:39:00+03:00

2025-04-22T10:39:00+03:00

2025-04-22T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Счетная палата выявила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий, говорится в отчете ведомства.В СП пришли к такому выводу, проанализировав эффективность использования госсредств, выделенных в 2020-2024 годах и истекшем периоде 2025-го. По итогам аудита ведомство предложило правительству рекомендации по повышению эффективности "Почты" и направило обращения в Генпрокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям."СФР по итогам проверок выявлено 136 нарушений установленных сроков доставки пенсий на сутки — двадцать дней, допущенных АО ПР ("Почта России". — Прим. ред.) в 2020-2024 годах", — говорится в отчете.Так, в прошлом году выявили 52 факта задержки доставки пенсии на день-два.Счетная палата предложила ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий."Учитывая наличие фактов нарушений сроков доставки пенсий и пособий в 2021-2024 годах, введение механизма компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий будет способствовать повышению ответственности АО ПР в части соблюдения сроков доставки", — указано в документе.В СП отметили, что трудовое законодательство, в отличие от пенсионного, предусматривает денежную компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты и оплату отпуска.

https://ria.ru/20250422/pochta-rossii-2012630980.html

https://ria.ru/20250419/naznachenie-2012213116.html

https://ria.ru/20250422/pochta-rossii-2012630581.html

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почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), генеральная прокуратура рф, общество