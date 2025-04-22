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Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников - РИА Новости, 22.04.2025
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12:19 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012703530.html
Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников
Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников - РИА Новости, 22.04.2025
Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном послании участникам Международного слета городов-героев в Смоленске, на который прибыли делегации из РФ... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:19:00+03:00
2025-04-22T12:19:00+03:00
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василий анохин
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном послании участникам Международного слета городов-героев в Смоленске, на который прибыли делегации из РФ и Белоруссии, подчеркнул, что День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве их "общей исторической Родины". Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал в своем Telegram-канале, что в Международном слете городов-героев, который проходит в Смоленске 22-25 апреля, примут участие делегации из десяти городов России и Белоруссии. "Сердечно приветствую всех организаторов и участников Международного слета городов-героев, проходящего в эти дни в Смоленске. В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вспоминая жертвенный подвиг наших предков, явивших непоколебимую силу духа, мужество и солидарность в защите свободы и независимости страны, в отстаивании национальной духовно-культурной идентичности. Несмотря на предпринимаемые извне настойчивые попытки принизить роль советского народа в разгроме нацизма, День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве нашей общей исторической Родины", - отмечается в послании предстоятеля РПЦ. Патриарх Кирилл отметил, что встреча делегаций городов-героев России и Белоруссии является убедительным свидетельством единства и готовности сохранять и передавать будущим поколениям правду о Великой Отечественной войне и ее героях. "Желаю всем участникам слета крепкого здоровья и щедрой помощи Божией в добрых делах. Милостивый Господь да благословит братские народы России и Беларуси прочным миром", - подчеркивается в послании.
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россия, белоруссия, смоленск, василий анохин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Россия, Белоруссия, Смоленск, Василий Анохин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников

Патриарх Кирилл: День Победы остается одним из самых значимых праздников

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк" в Москве
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шествие "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном послании участникам Международного слета городов-героев в Смоленске, на который прибыли делегации из РФ и Белоруссии, подчеркнул, что День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве их "общей исторической Родины".
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал в своем Telegram-канале, что в Международном слете городов-героев, который проходит в Смоленске 22-25 апреля, примут участие делегации из десяти городов России и Белоруссии.
"Сердечно приветствую всех организаторов и участников Международного слета городов-героев, проходящего в эти дни в Смоленске. В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вспоминая жертвенный подвиг наших предков, явивших непоколебимую силу духа, мужество и солидарность в защите свободы и независимости страны, в отстаивании национальной духовно-культурной идентичности. Несмотря на предпринимаемые извне настойчивые попытки принизить роль советского народа в разгроме нацизма, День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве нашей общей исторической Родины", - отмечается в послании предстоятеля РПЦ.
Патриарх Кирилл отметил, что встреча делегаций городов-героев России и Белоруссии является убедительным свидетельством единства и готовности сохранять и передавать будущим поколениям правду о Великой Отечественной войне и ее героях.
"Желаю всем участникам слета крепкого здоровья и щедрой помощи Божией в добрых делах. Милостивый Господь да благословит братские народы России и Беларуси прочным миром", - подчеркивается в послании.
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