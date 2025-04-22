Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников
Патриарх Кирилл: День Победы остается одним из самых значимых праздников
Шествие "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном послании участникам Международного слета городов-героев в Смоленске, на который прибыли делегации из РФ и Белоруссии, подчеркнул, что День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве их "общей исторической Родины".
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал в своем Telegram-канале, что в Международном слете городов-героев, который проходит в Смоленске 22-25 апреля, примут участие делегации из десяти городов России и Белоруссии.
"Сердечно приветствую всех организаторов и участников Международного слета городов-героев, проходящего в эти дни в Смоленске. В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вспоминая жертвенный подвиг наших предков, явивших непоколебимую силу духа, мужество и солидарность в защите свободы и независимости страны, в отстаивании национальной духовно-культурной идентичности. Несмотря на предпринимаемые извне настойчивые попытки принизить роль советского народа в разгроме нацизма, День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве нашей общей исторической Родины", - отмечается в послании предстоятеля РПЦ.
Патриарх Кирилл отметил, что встреча делегаций городов-героев России и Белоруссии является убедительным свидетельством единства и готовности сохранять и передавать будущим поколениям правду о Великой Отечественной войне и ее героях.
"Желаю всем участникам слета крепкого здоровья и щедрой помощи Божией в добрых делах. Милостивый Господь да благословит братские народы России и Беларуси прочным миром", - подчеркивается в послании.