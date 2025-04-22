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Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников

Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников - РИА Новости, 22.04.2025

Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном послании участникам Международного слета городов-героев в Смоленске, на который прибыли делегации из РФ... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:19:00+03:00

2025-04-22T12:19:00+03:00

2025-04-22T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном послании участникам Международного слета городов-героев в Смоленске, на который прибыли делегации из РФ и Белоруссии, подчеркнул, что День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве их "общей исторической Родины". Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал в своем Telegram-канале, что в Международном слете городов-героев, который проходит в Смоленске 22-25 апреля, примут участие делегации из десяти городов России и Белоруссии. "Сердечно приветствую всех организаторов и участников Международного слета городов-героев, проходящего в эти дни в Смоленске. В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вспоминая жертвенный подвиг наших предков, явивших непоколебимую силу духа, мужество и солидарность в защите свободы и независимости страны, в отстаивании национальной духовно-культурной идентичности. Несмотря на предпринимаемые извне настойчивые попытки принизить роль советского народа в разгроме нацизма, День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве нашей общей исторической Родины", - отмечается в послании предстоятеля РПЦ. Патриарх Кирилл отметил, что встреча делегаций городов-героев России и Белоруссии является убедительным свидетельством единства и готовности сохранять и передавать будущим поколениям правду о Великой Отечественной войне и ее героях. "Желаю всем участникам слета крепкого здоровья и щедрой помощи Божией в добрых делах. Милостивый Господь да благословит братские народы России и Беларуси прочным миром", - подчеркивается в послании.

https://ria.ru/20250421/erevan-2012628348.html

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россия, белоруссия, смоленск, василий анохин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество