Гончаренко* не пустили во Францию на конференцию ПАСЕ
Гончаренко заявил, что его не пустили во Францию по указанию офиса Зеленского
Алексей Гончаренко*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале заявил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в Страсбург на конференцию в ПАСЕ.
Рада 16 апреля проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения. Гончаренко* был единственным депутатом, проголосовавшим против. Накануне голосования выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук сообщил, что все депутаты получили предупреждения о мерах в случае несогласия с решением. Накануне голосования в парламенте по очередному продлению срока военного положения и мобилизации спикер Рады Руслан Стефанчук обвинил не согласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями.
"Сегодня в Страсбурге проходит важная конференция, посвященная вопросу мигрантов. Ее организует именно тот комитет, президентом которого я являюсь - комитет ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц. Но меня – президента комитета - не пустили на это мероприятие", - написал Гончаренко*.
По его словам, теперь его пытаются изолировать. Гончаренко* также заявил, что запрет на выезд является "ответом Зеленского" на нежелание депутата голосовать за мобилизацию "без четких сроков службы".
В свою очередь член партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила власти в использовании межпарламентской дипломатии для давления, указав на запрет выезда Гончаренко* из-за его контактов с "американскими конгрессменами" и голосования против военного положения. По ее мнению, внесудебные санкции и уголовные дела против оппозиции превращают Украину в автократию.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов