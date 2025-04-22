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Гончаренко* не пустили во Францию на конференцию ПАСЕ - РИА Новости, 22.04.2025
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11:59 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/pase-2012695676.html
Гончаренко* не пустили во Францию на конференцию ПАСЕ
Гончаренко* не пустили во Францию на конференцию ПАСЕ - РИА Новости, 22.04.2025
Гончаренко* не пустили во Францию на конференцию ПАСЕ
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале заявил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:59:00+03:00
2025-04-22T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале заявил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в Страсбург на конференцию в ПАСЕ. Рада 16 апреля проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения. Гончаренко* был единственным депутатом, проголосовавшим против. Накануне голосования выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук сообщил, что все депутаты получили предупреждения о мерах в случае несогласия с решением. Накануне голосования в парламенте по очередному продлению срока военного положения и мобилизации спикер Рады Руслан Стефанчук обвинил не согласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями. "Сегодня в Страсбурге проходит важная конференция, посвященная вопросу мигрантов. Ее организует именно тот комитет, президентом которого я являюсь - комитет ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц. Но меня – президента комитета - не пустили на это мероприятие", - написал Гончаренко*. По его словам, теперь его пытаются изолировать. Гончаренко* также заявил, что запрет на выезд является "ответом Зеленского" на нежелание депутата голосовать за мобилизацию "без четких сроков службы". В свою очередь член партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила власти в использовании межпарламентской дипломатии для давления, указав на запрет выезда Гончаренко* из-за его контактов с "американскими конгрессменами" и голосования против военного положения. По ее мнению, внесудебные санкции и уголовные дела против оппозиции превращают Украину в автократию.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250422/gosduma-2012692459.html
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в мире, страсбург, россия, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, руслан стефанчук, парламентская ассамблея совета европы, европейская солидарность
В мире, Страсбург, Россия, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейская солидарность
Гончаренко* не пустили во Францию на конференцию ПАСЕ

Гончаренко заявил, что его не пустили во Францию по указанию офиса Зеленского

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкАлексей Гончаренко*
Алексей Гончаренко* - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Алексей Гончаренко*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале заявил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в Страсбург на конференцию в ПАСЕ.
Рада 16 апреля проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения. Гончаренко* был единственным депутатом, проголосовавшим против. Накануне голосования выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук сообщил, что все депутаты получили предупреждения о мерах в случае несогласия с решением. Накануне голосования в парламенте по очередному продлению срока военного положения и мобилизации спикер Рады Руслан Стефанчук обвинил не согласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями.
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"Сегодня в Страсбурге проходит важная конференция, посвященная вопросу мигрантов. Ее организует именно тот комитет, президентом которого я являюсь - комитет ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц. Но меня – президента комитета - не пустили на это мероприятие", - написал Гончаренко*.
По его словам, теперь его пытаются изолировать. Гончаренко* также заявил, что запрет на выезд является "ответом Зеленского" на нежелание депутата голосовать за мобилизацию "без четких сроков службы".
В свою очередь член партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила власти в использовании межпарламентской дипломатии для давления, указав на запрет выезда Гончаренко* из-за его контактов с "американскими конгрессменами" и голосования против военного положения. По ее мнению, внесудебные санкции и уголовные дела против оппозиции превращают Украину в автократию.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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В миреСтрасбургРоссияУкраинаАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвропейская солидарность
 
 
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