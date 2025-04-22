Париж заигрывает с внуками нацистов, заявил посол России во Франции
Посол России Мешков: власти Франции заигрывают с внуками нацистов
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПосол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков
Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Власти Франции не зовут на празднование Дня Победы представителей России - страны, победившей в войне против фашизма, - но заигрывают с внуками нацистов, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков.
Дипломат сообщил, что Париж в который раз не позвал на празднования Дня Победы российских дипломатов.
"Скажу откровенно – мне, сыну ветерана войны, награжденного боевыми орденами и медалями, всегда было неуютно сидеть на одной трибуне с потомками тех, кто убил и замучил в концлагерях миллионы наших соотечественников. Поэтому какого-то сожаления от неучастия в мероприятиях, на которые не зовут представителей страны, победившей в войне, а заигрывают с внуками нацистов, не испытываю", - сказал дипломат.
Мешков сообщил, что посольство традиционно организует памятные церемонии у памятника советским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже, а также в советском воинском некрополе в городе Нуайе-сен-Мартен.
"Помимо этого в этом году мы соберем соотечественников и французских друзей России на концерт "Хора Турецкого", который посетит Париж в рамках тура "Песни Победы", - сказал он.
Также в различных городах Франции 8 мая пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка", добавил дипломат.