https://ria.ru/20250422/parizh-2012740264.html

Париж заигрывает с внуками нацистов, заявил посол России во Франции

Париж заигрывает с внуками нацистов, заявил посол России во Франции - РИА Новости, 22.04.2025

Париж заигрывает с внуками нацистов, заявил посол России во Франции

Власти Франции не зовут на празднование Дня Победы представителей России - страны, победившей в войне против фашизма, - но заигрывают с внуками нацистов, заявил РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:48:00+03:00

2025-04-22T14:48:00+03:00

2025-04-22T14:48:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Власти Франции не зовут на празднование Дня Победы представителей России - страны, победившей в войне против фашизма, - но заигрывают с внуками нацистов, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. Дипломат сообщил, что Париж в который раз не позвал на празднования Дня Победы российских дипломатов. "Скажу откровенно – мне, сыну ветерана войны, награжденного боевыми орденами и медалями, всегда было неуютно сидеть на одной трибуне с потомками тех, кто убил и замучил в концлагерях миллионы наших соотечественников. Поэтому какого-то сожаления от неучастия в мероприятиях, на которые не зовут представителей страны, победившей в войне, а заигрывают с внуками нацистов, не испытываю", - сказал дипломат. Мешков сообщил, что посольство традиционно организует памятные церемонии у памятника советским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже, а также в советском воинском некрополе в городе Нуайе-сен-Мартен. "Помимо этого в этом году мы соберем соотечественников и французских друзей России на концерт "Хора Турецкого", который посетит Париж в рамках тура "Песни Победы", - сказал он. Также в различных городах Франции 8 мая пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка", добавил дипломат.

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в мире, россия, париж, франция, алексей мешков, хор турецкого