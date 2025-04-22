https://ria.ru/20250422/parad-2012822065.html

Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест

Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест - РИА Новости, 22.04.2025

Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест

Общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:57:00+03:00

2025-04-22T18:57:00+03:00

2025-04-22T18:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

парад победы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. На Красной площади и в Александровском саду начаты работы по установке и оформлению временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы. "Управлением делами президента Российской Федерации осуществляется монтаж трибун между Спасской и Никольской башнями. В этом году будет установлено три трибуны высотой 6 метров. Общая вместимость составит 6740 мест, включая специально оборудованные зоны для людей с ограниченными возможностями", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что работы проводятся в плановом порядке, монтаж будет завершен к началу репетиций основных праздничных мероприятий.

https://ria.ru/20250415/moskva-2011382525.html

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общество, россия, парад победы