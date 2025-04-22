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Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:57 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/parad-2012822065.html
Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест
Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест - РИА Новости, 22.04.2025
Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест
Общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:57:00+03:00
2025-04-22T18:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
парад победы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. На Красной площади и в Александровском саду начаты работы по установке и оформлению временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы. "Управлением делами президента Российской Федерации осуществляется монтаж трибун между Спасской и Никольской башнями. В этом году будет установлено три трибуны высотой 6 метров. Общая вместимость составит 6740 мест, включая специально оборудованные зоны для людей с ограниченными возможностями", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что работы проводятся в плановом порядке, монтаж будет завершен к началу репетиций основных праздничных мероприятий.
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общество, россия, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Парад Победы
Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест

Общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоенный парад на Красной площади в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад на Красной площади в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военный парад на Красной площади в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ.
На Красной площади и в Александровском саду начаты работы по установке и оформлению временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы.
"Управлением делами президента Российской Федерации осуществляется монтаж трибун между Спасской и Никольской башнями. В этом году будет установлено три трибуны высотой 6 метров. Общая вместимость составит 6740 мест, включая специально оборудованные зоны для людей с ограниченными возможностями", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что работы проводятся в плановом порядке, монтаж будет завершен к началу репетиций основных праздничных мероприятий.
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