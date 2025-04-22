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МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 22.04.2025
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22:38 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/papa-2012853343.html
МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского
МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 22.04.2025
МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского
Министерство иностранных дел Израиля удалило пост в социальных сетях с соболезнованиями в связи с кончиной папы Римского Франциска, заявив, что публикация была... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:38:00+03:00
2025-04-22T22:38:00+03:00
израиль
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
ицхак герцог
facebook
умер папа римский франциск
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля удалило пост в социальных сетях с соболезнованиями в связи с кончиной папы Римского Франциска, заявив, что публикация была сделана по ошибке, сообщила во вторник газета Jerusalem Post. "Министерство иностранных дел на некоторое время разместило в социальных сетях: Instagram*, Facebook* и X сообщение: "Покойся с миром, папа Франциск. Пусть его память будет благословенна". Однако вскоре эти сообщения были удалены", - говорится в сообщении. Представители израильского МИД заявили изданию, что сообщение было опубликовано по ошибке. Газета также уточняет, что такое поведение со стороны министерства иностранных дел вызвано заявлениями папы Римского относительно ситуации в секторе Газа. Понтифик ранее назвал действия еврейского государства в анклаве "жестокостью, а не войной", а также отмечал, что происходящее в Газе имеет черты геноцида". Издание отметило, что единственным официальным высокопоставленным лицом в Израиле, выразившим соболезнования в связи со смертью папы Римского, стал президент Ицхак Герцог. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени на площади Святого Петра.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250421/papa-2012538050.html
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израиль, россия, франциск (хорхе марио бергольо), ицхак герцог, facebook, умер папа римский франциск
Израиль, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ицхак Герцог, Facebook, Умер папа римский Франциск
МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского

Jerusalem Post: Израиль удалил соболезнования в связи со смертью папы римского

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля удалило пост в социальных сетях с соболезнованиями в связи с кончиной папы Римского Франциска, заявив, что публикация была сделана по ошибке, сообщила во вторник газета Jerusalem Post.
«
"Министерство иностранных дел на некоторое время разместило в социальных сетях: Instagram*, Facebook* и X сообщение: "Покойся с миром, папа Франциск. Пусть его память будет благословенна". Однако вскоре эти сообщения были удалены", - говорится в сообщении.
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Представители израильского МИД заявили изданию, что сообщение было опубликовано по ошибке. Газета также уточняет, что такое поведение со стороны министерства иностранных дел вызвано заявлениями папы Римского относительно ситуации в секторе Газа. Понтифик ранее назвал действия еврейского государства в анклаве "жестокостью, а не войной", а также отмечал, что происходящее в Газе имеет черты геноцида".
Издание отметило, что единственным официальным высокопоставленным лицом в Израиле, выразившим соболезнования в связи со смертью папы Римского, стал президент Ицхак Герцог.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени на площади Святого Петра.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ИзраильРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ицхак ГерцогFacebookУмер папа римский Франциск
 
 
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