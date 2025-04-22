https://ria.ru/20250422/papa-2012853343.html
МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского
МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 22.04.2025
МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского
Министерство иностранных дел Израиля удалило пост в социальных сетях с соболезнованиями в связи с кончиной папы Римского Франциска, заявив, что публикация была... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:38:00+03:00
2025-04-22T22:38:00+03:00
2025-04-22T22:38:00+03:00
израиль
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
ицхак герцог
facebook
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля удалило пост в социальных сетях с соболезнованиями в связи с кончиной папы Римского Франциска, заявив, что публикация была сделана по ошибке, сообщила во вторник газета Jerusalem Post. "Министерство иностранных дел на некоторое время разместило в социальных сетях: Instagram*, Facebook* и X сообщение: "Покойся с миром, папа Франциск. Пусть его память будет благословенна". Однако вскоре эти сообщения были удалены", - говорится в сообщении. Представители израильского МИД заявили изданию, что сообщение было опубликовано по ошибке. Газета также уточняет, что такое поведение со стороны министерства иностранных дел вызвано заявлениями папы Римского относительно ситуации в секторе Газа. Понтифик ранее назвал действия еврейского государства в анклаве "жестокостью, а не войной", а также отмечал, что происходящее в Газе имеет черты геноцида". Издание отметило, что единственным официальным высокопоставленным лицом в Израиле, выразившим соболезнования в связи со смертью папы Римского, стал президент Ицхак Герцог. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени на площади Святого Петра.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250421/papa-2012538050.html
https://ria.ru/20250422/papa-2012639296.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e087e364f721904ebe2dc4fb1acf347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, франциск (хорхе марио бергольо), ицхак герцог, facebook, умер папа римский франциск
Израиль, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ицхак Герцог, Facebook, Умер папа римский Франциск
МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского
Jerusalem Post: Израиль удалил соболезнования в связи со смертью папы римского