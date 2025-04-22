https://ria.ru/20250422/papa-2012853343.html

МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского

МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского - РИА Новости, 22.04.2025

МИД Израиля удалил пост с соболезнованиями в связи со смертью папы римского

Министерство иностранных дел Израиля удалило пост в социальных сетях с соболезнованиями в связи с кончиной папы Римского Франциска, заявив, что публикация была... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:38:00+03:00

2025-04-22T22:38:00+03:00

2025-04-22T22:38:00+03:00

израиль

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

ицхак герцог

facebook

умер папа римский франциск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля удалило пост в социальных сетях с соболезнованиями в связи с кончиной папы Римского Франциска, заявив, что публикация была сделана по ошибке, сообщила во вторник газета Jerusalem Post. "Министерство иностранных дел на некоторое время разместило в социальных сетях: Instagram*, Facebook* и X сообщение: "Покойся с миром, папа Франциск. Пусть его память будет благословенна". Однако вскоре эти сообщения были удалены", - говорится в сообщении. Представители израильского МИД заявили изданию, что сообщение было опубликовано по ошибке. Газета также уточняет, что такое поведение со стороны министерства иностранных дел вызвано заявлениями папы Римского относительно ситуации в секторе Газа. Понтифик ранее назвал действия еврейского государства в анклаве "жестокостью, а не войной", а также отмечал, что происходящее в Газе имеет черты геноцида". Издание отметило, что единственным официальным высокопоставленным лицом в Израиле, выразившим соболезнования в связи со смертью папы Римского, стал президент Ицхак Герцог. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени на площади Святого Петра.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250421/papa-2012538050.html

https://ria.ru/20250422/papa-2012639296.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, россия, франциск (хорхе марио бергольо), ицхак герцог, facebook, умер папа римский франциск