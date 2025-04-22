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Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2025
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Религия
 
19:29 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/papa-2012829127.html
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2025
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин
Папа Римский Франциск по-доброму относился к России, выстраивал отношения в доброжелательном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:29:00+03:00
2025-04-22T19:29:00+03:00
религия
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
умер папа римский франциск
папа римский
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск по-доброму относился к России, выстраивал отношения в доброжелательном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием отметил, что покойный папа Римский Франциск по-доброму относился к России. "Мы с ним (папой Римским Франциском - ред.) неоднократно встречались, он совершенно очевидно, могу это утверждать, по-доброму относился к России", - сказал Путин. Президент добавил, что папа Франциск "выстраивал отношения с Россией в доброжелательном ключе". Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени (11.00 мск) на площади Святого Петра.
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россия, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, умер папа римский франциск, папа римский, римско-католическая церковь
Религия, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Умер папа римский Франциск, Папа Римский, Римско-католическая церковь
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин

Путин заявил, что папа римский совершенно очевидно по-доброму относился к России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск по-доброму относился к России, выстраивал отношения в доброжелательном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием отметил, что покойный папа Римский Франциск по-доброму относился к России.
«
"Мы с ним (папой Римским Франциском - ред.) неоднократно встречались, он совершенно очевидно, могу это утверждать, по-доброму относился к России", - сказал Путин.
Президент добавил, что папа Франциск "выстраивал отношения с Россией в доброжелательном ключе".
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени (11.00 мск) на площади Святого Петра.
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