https://ria.ru/20250422/papa-2012829127.html
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2025
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин
Папа Римский Франциск по-доброму относился к России, выстраивал отношения в доброжелательном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:29:00+03:00
2025-04-22T19:29:00+03:00
2025-04-22T19:29:00+03:00
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франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск по-доброму относился к России, выстраивал отношения в доброжелательном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием отметил, что покойный папа Римский Франциск по-доброму относился к России. "Мы с ним (папой Римским Франциском - ред.) неоднократно встречались, он совершенно очевидно, могу это утверждать, по-доброму относился к России", - сказал Путин. Президент добавил, что папа Франциск "выстраивал отношения с Россией в доброжелательном ключе". Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 27 апреля в 10.00 по местному времени (11.00 мск) на площади Святого Петра.
https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин
Путин заявил, что папа римский совершенно очевидно по-доброму относился к России