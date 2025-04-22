https://ria.ru/20250422/papa-2012673610.html

СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо

СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо - РИА Новости, 22.04.2025

СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо

Еще в понедельник утром папа Римский Франциск чувствовал себя относительно хорошо, однако через час после пробуждения ему резко стало плохо, сообщает испанская... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:27:00+03:00

2025-04-22T10:27:00+03:00

2025-04-22T10:27:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще в понедельник утром папа Римский Франциск чувствовал себя относительно хорошо, однако через час после пробуждения ему резко стало плохо, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на источники в Ватикане. "Согласно источникам в Ватикане, он проснулся в шесть и чувствовал себя довольно хорошо. Однако в семь он почувствовал себя плохо", - говорится в материале на сайте издания. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Согласно ватиканским канонам, погребение понтифика должно пройти в течение четырех-шести дней после смерти.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012673040.html

ватикан

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск