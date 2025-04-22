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СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо - РИА Новости, 22.04.2025
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Религия
 
10:27 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/papa-2012673610.html
СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо
СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо - РИА Новости, 22.04.2025
СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо
Еще в понедельник утром папа Римский Франциск чувствовал себя относительно хорошо, однако через час после пробуждения ему резко стало плохо, сообщает испанская... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:27:00+03:00
2025-04-22T10:27:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще в понедельник утром папа Римский Франциск чувствовал себя относительно хорошо, однако через час после пробуждения ему резко стало плохо, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на источники в Ватикане. "Согласно источникам в Ватикане, он проснулся в шесть и чувствовал себя довольно хорошо. Однако в семь он почувствовал себя плохо", - говорится в материале на сайте издания. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Согласно ватиканским канонам, погребение понтифика должно пройти в течение четырех-шести дней после смерти.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012673040.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо

Mundo: папе Франциску стало плохо через час после пробуждения

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще в понедельник утром папа Римский Франциск чувствовал себя относительно хорошо, однако через час после пробуждения ему резко стало плохо, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на источники в Ватикане.
"Согласно источникам в Ватикане, он проснулся в шесть и чувствовал себя довольно хорошо. Однако в семь он почувствовал себя плохо", - говорится в материале на сайте издания.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Согласно ватиканским канонам, погребение понтифика должно пройти в течение четырех-шести дней после смерти.
Папа Римский Франциск в гробу - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Опубликованы фотографии с гробом папы римского
10:24
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
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