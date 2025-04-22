СМИ: накануне смерти папа римский чувствовал себя хорошо
Mundo: папе Франциску стало плохо через час после пробуждения
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще в понедельник утром папа Римский Франциск чувствовал себя относительно хорошо, однако через час после пробуждения ему резко стало плохо, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на источники в Ватикане.
"Согласно источникам в Ватикане, он проснулся в шесть и чувствовал себя довольно хорошо. Однако в семь он почувствовал себя плохо", - говорится в материале на сайте издания.
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Согласно ватиканским канонам, погребение понтифика должно пройти в течение четырех-шести дней после смерти.