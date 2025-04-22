https://ria.ru/20250422/papa-2012640468.html

Эксперт рассказал, когда изберут нового папу Римского

Эксперт рассказал, когда изберут нового папу Римского - РИА Новости, 22.04.2025

Эксперт рассказал, когда изберут нового папу Римского

Избрания нового главы Римско-католической церкви после кончины папы Римского Франциска можно ожидать в короткие сроки, в течение двух-трех недель, заявил РИА... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:04:00+03:00

2025-04-22T05:04:00+03:00

2025-04-22T05:04:00+03:00

рим

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

павел i

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

римско-католическая церковь

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН, 22 апр – РИА Новости. Избрания нового главы Римско-католической церкви после кончины папы Римского Франциска можно ожидать в короткие сроки, в течение двух-трех недель, заявил РИА Новости тележурналист, эксперт по Ватикану дон Филиппо Ди Джакомо. "Я думаю, что период вакантного престола будет коротким, потому что по тем правилам, которые сам Франциск установил для своих похорон, он предусмотрел простоту ритуала и хотел, чтобы порядок был максимально похож на ритуал любого крещеного человека. Ди Джакомо объяснил, что желания новопреставленного дают понять, что "он не хочет государственных похорон" с приездом делегаций и высоких гостей. "Я думаю, что через 15 дней у нас будет новый Папа, максимум 20", - сказал эксперт. По его словам, выставления тела Франциска в базилике Святого Петра можно ожидать на день раньше предполагаемой даты – во вторник, а не среду. После смерти папы Иоанна Павла II его преемник Бенедикт XVI был избран спустя чуть более двух недель. С отречением последнего папа Франциск взошел на апостольский престол через две недели, так как Бенедикт дал возможность кардиналам начать конклав "досрочно", не выжидая 15 дней после объявления "вакантного престола". "Папа никогда не умирает, умер Хорхе Марио Бергольо и начинается период вакантного престола. Папа (апостол) Петр становится представлен коллегиально всей коллегией кардиналов, которые постепенно собираются в Риме, а затем выбирают того, кто будет играть роль Петра. Со скорбью по христианину, священнику, епископу Хорхе Марио Бергольо, Церковь продолжается и ни одна церемония не прерывается, как видно из числа пилигримов на площади", - сказал Ди Джакомо. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт. Во вторник утром в Ватикане Первая конгрегация (собрание)кардиналов, которым предстоит принять решения о месте и времени похороны понтифика, а также перемещении его тела в собор Святого Петра.

https://ria.ru/20250422/papa-2012639296.html

https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012638162.html

https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012635335.html

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рим, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), павел i, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), римско-католическая церковь, умер папа римский франциск