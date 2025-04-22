Рейтинг@Mail.ru
Кардинал, открыто поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 22.04.2025 (обновлено: 10:43 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/papa-2012639296.html
Кардинал, открыто поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы
Кардинал, открыто поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы - РИА Новости, 22.04.2025
Кардинал, открыто поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы
Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок, развернувший в церкви флаг из зоны боевых действий во время "АТО" в Донбассе, примет... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T04:27:00+03:00
2025-04-22T10:43:00+03:00
ватикан
тернополь
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
вооруженные силы украины
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012655475_0:53:2313:1354_1920x0_80_0_0_9930227e2955a9326da5090c45a92fcb.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок, развернувший в церкви флаг из зоны боевых действий во время "АТО" в Донбассе, примет участие в выборе папы Римского, выяснило РИА Новости. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Для избрания Папы в Ватикане созывается конклав — собрание кардиналов, членов Священной коллегии. Конклав должен начаться не позже 20 дней после смерти понтифика. Для избрания кандидат должен заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков из 135. На сайте пресс-службы Ватикана представлен список кардиналов, которые имеют право избирать папу, в их числе Бычок. В краткой биографической справке сказано, что священник родился в 1980 году в Тернополе, обучался пастырскому богословию на Украине и в Польше. В 2005 году был рукоположен в священники во Львове. Был настоятелем в Ивано-Франковске, священником в штате Нью-Джерси в США, а в 2024 году папа Франциск провозгласил Бычка кардиналом. СМИ сообщали, что он самый молодой из всех кардиналов. Сейчас он служит в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне. Судя по фотографиям в соцсетях, Бычок не скрывает поддержки действий киевского режима. На страницах украинских организаций Австралии опубликованы фотографии с кардиналом, который прямо в церкви развернул украинский флаг. На флаге маркером выведены названия населенных пунктов, которые полностью или частично занимали украинские военные во время так называемой "антитеррористической операции", а по сути — агрессии против Донбасса, в 2014-2015 годах: Карловка, Марьянка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Донецк. Рядом с названиями населенных пунктов написано "2014" и "2015".Бычок на фотографии улыбается. В подписи к изображению сказано: "На пресс-конференции епископ Микола с гордостью продемонстрировал &lt;…&gt; украинский флаг, который побывал в боях в 2014 и 2015 годах". Флаг выглядит потрепанным, словно и правда был доставлен из зоны боевых действий. На другом изображении Бычок накрыл флагом аналой — подставку для богослужебных книг или икон. Священник опубликовал этот флаг и у себя в соцсетях, сопроводив публикацию комментарием о "героизме украинских военнослужащих". На другой фотографии Бычок стоит рядом с женщиной в футболке с антироссийским лозунгом, согласно которому она выступает за спонсирование ВСУ, чтобы те обстреливали россиян. Кардинал и здесь открыто улыбается.
https://ria.ru/20250421/papa-2012533210.html
https://ria.ru/20250421/papa-2012538050.html
ватикан
тернополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012655475_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_6dd9b7932e497ca049115ae6f777a4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, тернополь, украина, франциск (хорхе марио бергольо), вооруженные силы украины, умер папа римский франциск
Ватикан, Тернополь, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Вооруженные силы Украины, Умер папа римский Франциск
Кардинал, открыто поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы

Кардинал Бычок, открыто поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы

© Getty Images / Mondadori Portfolio/Archivio Grzegorz GalazkaМикола Бычок
Микола Бычок - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / Mondadori Portfolio/Archivio Grzegorz Galazka
Микола Бычок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок, развернувший в церкви флаг из зоны боевых действий во время "АТО" в Донбассе, примет участие в выборе папы Римского, выяснило РИА Новости.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Для избрания Папы в Ватикане созывается конклав — собрание кардиналов, членов Священной коллегии. Конклав должен начаться не позже 20 дней после смерти понтифика. Для избрания кандидат должен заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков из 135.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Польские кардиналы имеют право голоса при избрании нового папы
Вчера, 15:18
На сайте пресс-службы Ватикана представлен список кардиналов, которые имеют право избирать папу, в их числе Бычок. В краткой биографической справке сказано, что священник родился в 1980 году в Тернополе, обучался пастырскому богословию на Украине и в Польше. В 2005 году был рукоположен в священники во Львове. Был настоятелем в Ивано-Франковске, священником в штате Нью-Джерси в США, а в 2024 году папа Франциск провозгласил Бычка кардиналом. СМИ сообщали, что он самый молодой из всех кардиналов. Сейчас он служит в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.
Судя по фотографиям в соцсетях, Бычок не скрывает поддержки действий киевского режима. На страницах украинских организаций Австралии опубликованы фотографии с кардиналом, который прямо в церкви развернул украинский флаг. На флаге маркером выведены названия населенных пунктов, которые полностью или частично занимали украинские военные во время так называемой "антитеррористической операции", а по сути — агрессии против Донбасса, в 2014-2015 годах: Карловка, Марьянка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Донецк. Рядом с названиями населенных пунктов написано "2014" и "2015".
Бычок на фотографии улыбается. В подписи к изображению сказано: "На пресс-конференции епископ Микола с гордостью продемонстрировал <…> украинский флаг, который побывал в боях в 2014 и 2015 годах". Флаг выглядит потрепанным, словно и правда был доставлен из зоны боевых действий. На другом изображении Бычок накрыл флагом аналой — подставку для богослужебных книг или икон. Священник опубликовал этот флаг и у себя в соцсетях, сопроводив публикацию комментарием о "героизме украинских военнослужащих".
На другой фотографии Бычок стоит рядом с женщиной в футболке с антироссийским лозунгом, согласно которому она выступает за спонсирование ВСУ, чтобы те обстреливали россиян. Кардинал и здесь открыто улыбается.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Порядок избрания папы Римского
Вчера, 15:42
 
ВатиканТернопольУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Вооруженные силы УкраиныУмер папа римский Франциск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала