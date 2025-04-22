Кардинал, открыто поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы
Кардинал Бычок, открыто поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы
© Getty Images / Mondadori Portfolio/Archivio Grzegorz GalazkaМикола Бычок
© Getty Images / Mondadori Portfolio/Archivio Grzegorz Galazka
Микола Бычок. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок, развернувший в церкви флаг из зоны боевых действий во время "АТО" в Донбассе, примет участие в выборе папы Римского, выяснило РИА Новости.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Для избрания Папы в Ватикане созывается конклав — собрание кардиналов, членов Священной коллегии. Конклав должен начаться не позже 20 дней после смерти понтифика. Для избрания кандидат должен заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков из 135.
На сайте пресс-службы Ватикана представлен список кардиналов, которые имеют право избирать папу, в их числе Бычок. В краткой биографической справке сказано, что священник родился в 1980 году в Тернополе, обучался пастырскому богословию на Украине и в Польше. В 2005 году был рукоположен в священники во Львове. Был настоятелем в Ивано-Франковске, священником в штате Нью-Джерси в США, а в 2024 году папа Франциск провозгласил Бычка кардиналом. СМИ сообщали, что он самый молодой из всех кардиналов. Сейчас он служит в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.
Судя по фотографиям в соцсетях, Бычок не скрывает поддержки действий киевского режима. На страницах украинских организаций Австралии опубликованы фотографии с кардиналом, который прямо в церкви развернул украинский флаг. На флаге маркером выведены названия населенных пунктов, которые полностью или частично занимали украинские военные во время так называемой "антитеррористической операции", а по сути — агрессии против Донбасса, в 2014-2015 годах: Карловка, Марьянка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Донецк. Рядом с названиями населенных пунктов написано "2014" и "2015".
Бычок на фотографии улыбается. В подписи к изображению сказано: "На пресс-конференции епископ Микола с гордостью продемонстрировал <…> украинский флаг, который побывал в боях в 2014 и 2015 годах". Флаг выглядит потрепанным, словно и правда был доставлен из зоны боевых действий. На другом изображении Бычок накрыл флагом аналой — подставку для богослужебных книг или икон. Священник опубликовал этот флаг и у себя в соцсетях, сопроводив публикацию комментарием о "героизме украинских военнослужащих".
На другой фотографии Бычок стоит рядом с женщиной в футболке с антироссийским лозунгом, согласно которому она выступает за спонсирование ВСУ, чтобы те обстреливали россиян. Кардинал и здесь открыто улыбается.
Порядок избрания папы Римского
Вчера, 15:42