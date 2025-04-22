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Панихида по Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу - РИА Новости, 22.04.2025
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Культура
 
13:48 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/panihida-2012721769.html
Панихида по Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу
Панихида по Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу - РИА Новости, 22.04.2025
Панихида по Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу
Панихида по Зурабу Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу в музее скульптора, а похороны состоятся в субботу в Дидубийском пантеоне, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:48:00+03:00
2025-04-22T13:48:00+03:00
культура
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зураб церетели
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ТБИЛИСИ, 22 апр - РИА Новости. Панихида по Зурабу Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу в музее скульптора, а похороны состоятся в субботу в Дидубийском пантеоне, заявил РИА Новости директор пантеона Бадри Кутателадзе. "Со мной связалась родственники Зураба, было решено, что похороны состоятся в субботу, они начнутся с собора Дидубийского пантеона. Что касается прощания, то оно пройдет в пятницу в музее Церетели, в Музее современного искусства",- заявил директор. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причина смерти - остановка сердца. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
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тбилиси, москва, ссср, зураб церетели, петр i, российская академия художеств, умер зураб церетели
Культура, Тбилиси, Москва, СССР, Зураб Церетели, Петр I, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели
Панихида по Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу

Панихида по Церетели в пятницу пройдет в Тбилиси в музее скульптора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 22 апр - РИА Новости. Панихида по Зурабу Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу в музее скульптора, а похороны состоятся в субботу в Дидубийском пантеоне, заявил РИА Новости директор пантеона Бадри Кутателадзе.
"Со мной связалась родственники Зураба, было решено, что похороны состоятся в субботу, они начнутся с собора Дидубийского пантеона. Что касается прощания, то оно пройдет в пятницу в музее Церетели, в Музее современного искусства",- заявил директор.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
Вчера, 12:17
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причина смерти - остановка сердца.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора
Вчера, 08:58
 
КультураТбилисиМоскваСССРЗураб ЦеретелиПетр IРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
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