https://ria.ru/20250422/panihida-2012721769.html

Панихида по Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу

Панихида по Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу - РИА Новости, 22.04.2025

Панихида по Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу

Панихида по Зурабу Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу в музее скульптора, а похороны состоятся в субботу в Дидубийском пантеоне, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:48:00+03:00

2025-04-22T13:48:00+03:00

2025-04-22T13:48:00+03:00

культура

тбилиси

москва

ссср

зураб церетели

петр i

российская академия художеств

умер зураб церетели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012659480_0:246:3094:1986_1920x0_80_0_0_2126876e53ad868eebb760366e20bcf0.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр - РИА Новости. Панихида по Зурабу Церетели пройдет в Тбилиси в пятницу в музее скульптора, а похороны состоятся в субботу в Дидубийском пантеоне, заявил РИА Новости директор пантеона Бадри Кутателадзе. "Со мной связалась родственники Зураба, было решено, что похороны состоятся в субботу, они начнутся с собора Дидубийского пантеона. Что касается прощания, то оно пройдет в пятницу в музее Церетели, в Музее современного искусства",- заявил директор. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причина смерти - остановка сердца. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html

тбилиси

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тбилиси, москва, ссср, зураб церетели, петр i, российская академия художеств, умер зураб церетели