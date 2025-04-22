https://ria.ru/20250422/palata-2012671903.html

Счетная палата отметила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий

Счетная палата отметила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий - РИА Новости, 22.04.2025

Счетная палата отметила нарушения "Почтой России" сроков доставки пенсий

Счетная палата РФ отметила неоднократное нарушение "Почтой России" сроков доставки пенсий, установленное Соцфондом, и предложила ввести механизм компенсации за... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:18:00+03:00

2025-04-22T10:18:00+03:00

2025-04-22T10:18:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ отметила неоднократное нарушение "Почтой России" сроков доставки пенсий, установленное Соцфондом, и предложила ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий, говорится в отчете ведомства. В Счетной палате пришли к такому выводу, проанализировав эффективность использования госсредств "Почтой России", выделенных в 2020-2024 годах и истекшем периоде 2025 года. По итогам аудита контрольное ведомство предложило правительству РФ ряд рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты", а также направило обращения в Генеральную прокуратуру и ФНС для принятия соответствующих мер по выявленным нарушениям. "СФР (Соцфонд - ред.) по итогам проверок выявлено 136 нарушений установленных сроков доставки пенсий на 1-20 дней, допущенных АО ПР ("Почта России" - ред.) в 2020-2024 годах", - говорится в отчете. Так, например, в 2024 году выявлено 52 факта задержки доставки пенсии на 1-2 дня. В связи с этим Счетная палата предложила ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий, обратив внимание на то, что трудовое законодательство предусматривает денежную компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты, оплаты отпуска и других выплат в отличие от пенсионного законодательства. "Учитывая наличие фактов нарушений сроков доставки пенсий и пособий в 2021-2024 годах, введение механизма компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий будет способствовать повышению ответственности АО ПР в части соблюдения сроков доставки", - отмечается в отчете.

https://ria.ru/20250422/pochta-rossii-2012630980.html

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Варвара Скокшина

россия, почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия