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Ozon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших" - РИА Новости, 22.04.2025
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11:10 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ozon-2012076210.html
Ozon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших"
Ozon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших" - РИА Новости, 22.04.2025
Ozon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших"
Российские модные бренды смогут принять участие в конкурсе "Знай наших", одним из партнеров которого является маркетплейс Ozon, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:10:00+03:00
2025-04-22T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Российские модные бренды смогут принять участие в конкурсе "Знай наших", одним из партнеров которого является маркетплейс Ozon, сообщает пресс-служба компании.Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.В этом сезоне эксперты Ozon поддержат на конкурсе перспективные марки одежды и обуви, готовые развиваться в онлайн-продажах. Участвовать могут бренды любых масштабов – от локальных ателье до крупных производств, главное – стремление создавать востребованные товары и масштабировать бизнес. Подать заявку в подноминации "Одежда и обувь" номинации "Креатив" можно до 15 мая."Мы гордимся тем фактом, что сегодня две трети оборота крупнейших продавцов модных товаров приходится на отечественных производителей, и для нас крайне важна поддержка и развитие российских брендов. Второй год Ozon открывает дорогу молодым российским маркам, выступая партнером конкурса “Знай наших”. Если бренд создает качественную и стильную одежду или обувь – это шанс стать популярными на огромную аудиторию маркетплейса по всей стране", –приводит пресс-служба слова директора бизнес-направления Ozon Fashion Илоанги Ершовой.Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента РФ и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. За два сезона на конкурс поступило 17 тысяч заявок из всех российских регионов. В этом году заявки принимаются по пяти основным номинациям и нескольким специальным до 15 мая. Церемония награждения победителей пройдет летом 2025 года в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.
https://ria.ru/20250310/ozon-2004125439.html
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россия, москва, ozon, новости компаний - экономика, общество
Россия, Москва, Ozon, Новости компаний - Экономика, Общество
Ozon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших"

Российские бренды обуви и одежды смогут участвовать в конкурсе "Знай наших"

© Фото : пресс-служба OzonOzon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших"
Ozon поддержит российские бренды на конкурсе Знай наших - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : пресс-служба Ozon
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Российские модные бренды смогут принять участие в конкурсе "Знай наших", одним из партнеров которого является маркетплейс Ozon, сообщает пресс-служба компании.
Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
Автомобиль интернет магазина OZON на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Ozon разрешил изменение адреса доставки после оформления заказа
10 марта, 15:55
В этом сезоне эксперты Ozon поддержат на конкурсе перспективные марки одежды и обуви, готовые развиваться в онлайн-продажах. Участвовать могут бренды любых масштабов – от локальных ателье до крупных производств, главное – стремление создавать востребованные товары и масштабировать бизнес. Подать заявку в подноминации "Одежда и обувь" номинации "Креатив" можно до 15 мая.
"Мы гордимся тем фактом, что сегодня две трети оборота крупнейших продавцов модных товаров приходится на отечественных производителей, и для нас крайне важна поддержка и развитие российских брендов. Второй год Ozon открывает дорогу молодым российским маркам, выступая партнером конкурса “Знай наших”. Если бренд создает качественную и стильную одежду или обувь – это шанс стать популярными на огромную аудиторию маркетплейса по всей стране", –приводит пресс-служба слова директора бизнес-направления Ozon Fashion Илоанги Ершовой.
Ozon - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Ozon разъяснил изменения в правилах оплаты доставки товаров в ПВЗ
21 февраля, 13:18
Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента РФ и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. За два сезона на конкурс поступило 17 тысяч заявок из всех российских регионов. В этом году заявки принимаются по пяти основным номинациям и нескольким специальным до 15 мая. Церемония награждения победителей пройдет летом 2025 года в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.
 
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