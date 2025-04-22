Ozon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших"
Российские бренды обуви и одежды смогут участвовать в конкурсе "Знай наших"
© Фото : пресс-служба OzonOzon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших"
© Фото : пресс-служба Ozon
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Российские модные бренды смогут принять участие в конкурсе "Знай наших", одним из партнеров которого является маркетплейс Ozon, сообщает пресс-служба компании.
Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
В этом сезоне эксперты Ozon поддержат на конкурсе перспективные марки одежды и обуви, готовые развиваться в онлайн-продажах. Участвовать могут бренды любых масштабов – от локальных ателье до крупных производств, главное – стремление создавать востребованные товары и масштабировать бизнес. Подать заявку в подноминации "Одежда и обувь" номинации "Креатив" можно до 15 мая.
"Мы гордимся тем фактом, что сегодня две трети оборота крупнейших продавцов модных товаров приходится на отечественных производителей, и для нас крайне важна поддержка и развитие российских брендов. Второй год Ozon открывает дорогу молодым российским маркам, выступая партнером конкурса “Знай наших”. Если бренд создает качественную и стильную одежду или обувь – это шанс стать популярными на огромную аудиторию маркетплейса по всей стране", –приводит пресс-служба слова директора бизнес-направления Ozon Fashion Илоанги Ершовой.
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Конкурс "Знай наших" стартовал в 2023 году по инициативе президента РФ и уже стал признанной площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. За два сезона на конкурс поступило 17 тысяч заявок из всех российских регионов. В этом году заявки принимаются по пяти основным номинациям и нескольким специальным до 15 мая. Церемония награждения победителей пройдет летом 2025 года в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.