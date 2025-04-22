https://ria.ru/20250422/orban-2012825996.html

Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС

Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 22.04.2025

Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:13:00+03:00

2025-04-22T19:13:00+03:00

2025-04-22T19:13:00+03:00

в мире

украина

венгрия

киев

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994923860_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c138be7de3963f7054da6109ae9d21b2.jpg

БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против членства Киева в сообществе. "Брюссель и (оппозиционная - ред.) партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал", - написал Орбан в соцсети Facebook *, разместив фотографию с заполненным бюллетенем, где видно, что он проголосовал против. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.*Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз