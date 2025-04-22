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Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 22.04.2025
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19:13 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/orban-2012825996.html
Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС
Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 22.04.2025
Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:13:00+03:00
2025-04-22T19:13:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против членства Киева в сообществе. "Брюссель и (оппозиционная - ред.) партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал", - написал Орбан в соцсети Facebook *, разместив фотографию с заполненным бюллетенем, где видно, что он проголосовал против. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.*Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС

Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против членства Киева в сообществе.
"Брюссель и (оппозиционная - ред.) партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал", - написал Орбан в соцсети Facebook *, разместив фотографию с заполненным бюллетенем, где видно, что он проголосовал против.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

*Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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