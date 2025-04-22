Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС
Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял участие в общенациональном опросе, посвященном вступлению Украины в Евросоюз, проголосовав против членства Киева в сообществе.
"Брюссель и (оппозиционная - ред.) партия "Тиса" поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал", - написал Орбан в соцсети Facebook *, разместив фотографию с заполненным бюллетенем, где видно, что он проголосовал против.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.