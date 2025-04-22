https://ria.ru/20250422/oman-2012736246.html

Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере

Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере - РИА Новости, 22.04.2025

Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере

Российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:34:00+03:00

2025-04-22T14:34:00+03:00

2025-04-22T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги. Наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом", - сказал Путин во время российско-оманских переговоров.

https://ria.ru/20250422/oman-2012734718.html

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экономика, оман, россия, владимир путин, в мире