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Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере - РИА Новости, 22.04.2025
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14:34 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/oman-2012736246.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере
Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере - РИА Новости, 22.04.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере
Российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:34:00+03:00
2025-04-22T14:34:00+03:00
экономика
оман
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги. Наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом", - сказал Путин во время российско-оманских переговоров.
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экономика, оман, россия, владимир путин, в мире
Экономика, Оман, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве России и Омана в энергетической сфере

Путин: Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Оманом в сфере энергетики

© Фото : Кремль. Новости/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги. Наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом", - сказал Путин во время российско-оманских переговоров.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин рассказал о планах по сотрудничеству России и Омана
Вчера, 14:30
 
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