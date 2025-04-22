https://ria.ru/20250422/oman-2012734718.html

Путин рассказал о планах по сотрудничеству России и Омана

Путин рассказал о планах по сотрудничеству России и Омана - РИА Новости, 22.04.2025

Путин рассказал о планах по сотрудничеству России и Омана

Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:30:00+03:00

2025-04-22T14:30:00+03:00

2025-04-22T14:30:00+03:00

россия

оман

владимир путин

хейсам бен тарик аль саид

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид находится в России с государственным визитом. "Еще многое нужно сделать в сфере торгово-экономических связей. Но уже сейчас есть возможность развивать наши отношения и в сфере логистики, в сфере транспорта, в сфере взаимных инвестиций, в сельском хозяйстве. Такие направления прорабатываются нашими коллегами, в том числе и взаимодействие на уровне государственных фондов с обеих сторон", - сказал Путин в ходе российско-оманских переговоров.

https://ria.ru/20250422/sammit-2012732654.html

россия

оман

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2025

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россия, оман, владимир путин, хейсам бен тарик аль саид