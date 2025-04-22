https://ria.ru/20250422/oman-2012734718.html
Путин рассказал о планах по сотрудничеству России и Омана
Путин рассказал о планах по сотрудничеству России и Омана - РИА Новости, 22.04.2025
Путин рассказал о планах по сотрудничеству России и Омана
Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:30:00+03:00
2025-04-22T14:30:00+03:00
2025-04-22T14:30:00+03:00
россия
оман
владимир путин
хейсам бен тарик аль саид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид находится в России с государственным визитом. "Еще многое нужно сделать в сфере торгово-экономических связей. Но уже сейчас есть возможность развивать наши отношения и в сфере логистики, в сфере транспорта, в сфере взаимных инвестиций, в сельском хозяйстве. Такие направления прорабатываются нашими коллегами, в том числе и взаимодействие на уровне государственных фондов с обеих сторон", - сказал Путин в ходе российско-оманских переговоров.
https://ria.ru/20250422/sammit-2012732654.html
россия
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_48ccda5915d636811bd0860782606671.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, владимир путин, хейсам бен тарик аль саид
Россия, Оман, Владимир Путин, Хейсам бен Тарик Аль Саид
Путин рассказал о планах по сотрудничеству России и Омана
Путин: Россия и Оман прорабатывают сотрудничество в сфере логистики и транспорта