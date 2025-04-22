https://ria.ru/20250422/oman-2012734347.html
Российская компания хочет создать совместное производство лекарств с Оманом
Российская компания хочет создать совместное производство лекарств с Оманом - РИА Новости, 22.04.2025
Российская компания хочет создать совместное производство лекарств с Оманом
Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" проводит переговоры о создании в Омане совместного производства лекарств, следует из материалов к визиту... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:29:00+03:00
2025-04-22T14:29:00+03:00
2025-04-22T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" проводит переговоры о создании в Омане совместного производства лекарств, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами. "Биннофарм групп" проводит переговоры о партнерстве с компаниями в Омане - с прицелом на создание в султанате совместного производства лекарства и их вывод на рынки региона", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250422/sammit-2012732654.html
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оман, россия, москва, владимир путин
Оман, Россия, Москва, Владимир Путин
Российская компания хочет создать совместное производство лекарств с Оманом
"Биннофарм групп" планирует создать в Омане совместное производство лекарств