https://ria.ru/20250422/oman-2012730761.html

Путин проводит переговоры с султаном Омана

Путин проводит переговоры с султаном Омана - РИА Новости, 22.04.2025

Путин проводит переговоры с султаном Омана

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид проводят переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:17:00+03:00

2025-04-22T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид проводят переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидера в начале встречи:"У нас очень хорошая предыстория, контакты развиваются. К вашему визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия, хорошую нормативную базу для развития наших отношений по всем направлениям".Путин пригласил коллегу принять в нем участие.Заявления султана Омана:"Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля".Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Он проведет переговоры с Путиным в узком составе, а также в формате государственного обеда.Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить основные направления сотрудничества стран, ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+.Кроме того, Россия и Оман подпишут двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования.

https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html

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Путин принимает в Кремле султана Омана Путин принимает в Кремле султана Омана 2025-04-22T14:17 true PT0M39S

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владимир путин, россия, москва, оман