Путин проводит переговоры с султаном Омана
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид проводят переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Заявления российского лидера в начале встречи:
- Москва и Маскат прорабатывают взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства:
«
"У нас очень хорошая предыстория, контакты развиваются. К вашему визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия, хорошую нормативную базу для развития наших отношений по всем направлениям".
- рассчитываем, что в области энергетики могут быть сделаны дополнительные шаги;
- российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом;
- в этом году есть планы провести саммит между Россией и арабскими странами.
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Заявления султана Омана:
- отношения Маската и Москвы крепкие и прочные, стремимся к их привилегированному характеру;
- представителям российского бизнеса следует открывать представительства в Омане;
- Маскат заинтересован в развитии экономических связей с Москвой:
«
"Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля".
Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Он проведет переговоры с Путиным в узком составе, а также в формате государственного обеда.
Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить основные направления сотрудничества стран, ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+.
Кроме того, Россия и Оман подпишут двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования.