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Путин проводит переговоры с султаном Омана - РИА Новости, 22.04.2025
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14:17 22.04.2025 (обновлено: 15:06 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/oman-2012730761.html
Путин проводит переговоры с султаном Омана
Путин проводит переговоры с султаном Омана - РИА Новости, 22.04.2025
Путин проводит переговоры с султаном Омана
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид проводят переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
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владимир путин
россия
москва
оман
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид проводят переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидера в начале встречи:"У нас очень хорошая предыстория, контакты развиваются. К вашему визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия, хорошую нормативную базу для развития наших отношений по всем направлениям".Путин пригласил коллегу принять в нем участие.Заявления султана Омана:"Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля".Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Он проведет переговоры с Путиным в узком составе, а также в формате государственного обеда.Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить основные направления сотрудничества стран, ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+.Кроме того, Россия и Оман подпишут двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования.
https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html
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Путин принимает в Кремле султана Омана
Путин принимает в Кремле султана Омана
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владимир путин, россия, москва, оман
Владимир Путин, Россия, Москва, Оман

Путин проводит переговоры с султаном Омана

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид проводят переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Заявления российского лидера в начале встречи:
  • Москва и Маскат прорабатывают взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства:
«
"У нас очень хорошая предыстория, контакты развиваются. К вашему визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия, хорошую нормативную базу для развития наших отношений по всем направлениям".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
  • рассчитываем, что в области энергетики могут быть сделаны дополнительные шаги;
  • российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом;
  • в этом году есть планы провести саммит между Россией и арабскими странами.
Путин пригласил коллегу принять в нем участие.
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Заявления султана Омана:
  • отношения Маската и Москвы крепкие и прочные, стремимся к их привилегированному характеру;
  • представителям российского бизнеса следует открывать представительства в Омане;
  • Маскат заинтересован в развитии экономических связей с Москвой:
«
"Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля".
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид
Хайсам бен Тарик Аль Саид
Султан Омана
Султан Омана прилетел в Москву в понедельник. Он проведет переговоры с Путиным в узком составе, а также в формате государственного обеда.
Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить основные направления сотрудничества стран, ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+.
Кроме того, Россия и Оман подпишут двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования.
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Владимир ПутинРоссияМоскваОман
 
 
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