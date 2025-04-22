https://ria.ru/20250422/oman-2012723778.html
Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на переговорах в Кремле во вторник обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:56:00+03:00
2025-04-22T13:56:00+03:00
2025-04-22T13:56:00+03:00
в мире
ближний восток
оман
россия
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012565312_0:99:3060:1820_1920x0_80_0_0_0b4b1522a6a354c37a9c711b82273019.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на переговорах в Кремле во вторник обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в справочных материалах Кремля ко встрече лидеров."Планируется обсуждение положения дел на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российская позиция остается неизменной - необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20250422/putin-2012722628.html
ближний восток
оман
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012565312_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dea71a029a7551cc69e462832b3c9c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, оман, россия, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ближний Восток, Оман, Россия, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и султан Омана в рамках переговоров обсудят палестино-израильский конфликт