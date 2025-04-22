https://ria.ru/20250422/oman-2012723778.html

Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.04.2025

Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на переговорах в Кремле во вторник обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:56:00+03:00

2025-04-22T13:56:00+03:00

2025-04-22T13:56:00+03:00

в мире

ближний восток

оман

россия

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на переговорах в Кремле во вторник обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в справочных материалах Кремля ко встрече лидеров."Планируется обсуждение положения дел на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российская позиция остается неизменной - необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20250422/putin-2012722628.html

ближний восток

оман

россия

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в мире, ближний восток, оман, россия, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году