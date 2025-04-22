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Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.04.2025
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13:56 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/oman-2012723778.html
Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на переговорах в Кремле во вторник обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:56:00+03:00
2025-04-22T13:56:00+03:00
в мире
ближний восток
оман
россия
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на переговорах в Кремле во вторник обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в справочных материалах Кремля ко встрече лидеров."Планируется обсуждение положения дел на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российская позиция остается неизменной - необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20250422/putin-2012722628.html
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в мире, ближний восток, оман, россия, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ближний Восток, Оман, Россия, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Путин и султан Омана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и султан Омана в рамках переговоров обсудят палестино-израильский конфликт

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСултан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту "Внуково-2" в Москве
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту "Внуково-2" в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид на переговорах в Кремле во вторник обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в справочных материалах Кремля ко встрече лидеров.
"Планируется обсуждение положения дел на Ближнем Востоке с акцентом на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российская позиция остается неизменной - необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в материалах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин и султан Омана обсудят взаимодействие на мировой арене
Вчера, 13:53
 
В миреБлижний ВостокОманРоссияВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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