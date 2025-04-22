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Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:02 22.04.2025 (обновлено: 12:09 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/okhlobystin-2012636303.html
Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию
Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию - РИА Новости, 22.04.2025
Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию
Возвращение певицы Аллы Пугачевой, если она решит приехать в Россию, сейчас уже ничего не изменит, заявил РИА Новости актер Иван Охлобыстин. РИА Новости, 22.04.2025
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алла пугачева
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Возвращение певицы Аллы Пугачевой, если она решит приехать в Россию, сейчас уже ничего не изменит, заявил РИА Новости актер Иван Охлобыстин. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". В ноябре 2023 года она приезжала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. &quot;Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет&quot;, — сказал Охлобыстин.Он отметил, что не может критиковать певицу, поскольку она — женщина.
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россия, израиль, алла пугачева, иван охлобыстин
Культура, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Охлобыстин: возвращение Пугачевой в Россию ничего не изменит

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин и Алла Пугачева
Иван Охлобыстин и Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван Охлобыстин и Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Возвращение певицы Аллы Пугачевой, если она решит приехать в Россию, сейчас уже ничего не изменит, заявил РИА Новости актер Иван Охлобыстин.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". В ноябре 2023 года она приезжала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
«

"Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет", — сказал Охлобыстин.

Он отметил, что не может критиковать певицу, поскольку она — женщина.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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КультураРоссияИзраильАлла ПугачеваИван Охлобыстин
 
 
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