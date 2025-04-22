https://ria.ru/20250422/okhlobystin-2012636303.html

Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию - РИА Новости, 22.04.2025

Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Возвращение певицы Аллы Пугачевой, если она решит приехать в Россию, сейчас уже ничего не изменит, заявил РИА Новости актер Иван Охлобыстин. РИА Новости, 22.04.2025

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культура

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израиль

алла пугачева

иван охлобыстин

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Возвращение певицы Аллы Пугачевой, если она решит приехать в Россию, сейчас уже ничего не изменит, заявил РИА Новости актер Иван Охлобыстин. Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". В ноябре 2023 года она приезжала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. "Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет", — сказал Охлобыстин.Он отметил, что не может критиковать певицу, поскольку она — женщина.

https://ria.ru/20240811/artisty-1965519362.html

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россия, израиль, алла пугачева, иван охлобыстин