https://ria.ru/20250422/ohlobystin-2012700341.html
Охлобыстин поделился впечатлениями о помощи участникам СВО
Охлобыстин поделился впечатлениями о помощи участникам СВО - РИА Новости, 22.04.2025
Охлобыстин поделился впечатлениями о помощи участникам СВО
Актер Иван Охлобыстин, рассказывая РИА Новости о помощи участникам спецоперации, отметил, что больше всего ему запомнилось, как он передавал бойцам... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:04:00+03:00
2025-04-22T12:04:00+03:00
2025-04-22T12:04:00+03:00
шоубиз
иван охлобыстин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин, рассказывая РИА Новости о помощи участникам спецоперации, отметил, что больше всего ему запомнилось, как он передавал бойцам обмундирование в конце 2022 года. Артист также отметил выплату российскими бизнесменами "приза" в размере 10 миллионов рублей за первый подбитый танк Abrams, но подчеркнул, что самая запоминающаяся помощь не была с этим связана. "Это были гораздо большие платежи. Но это не моя заслуга, это заслуга тех великих людей, которые собирали эти деньги на дроны, на обмундирование. Мы одевали собственно гигантское количество подразделений (в конце 2022 года - ред.)", - сказал артист. Охлобыстин подчеркнул, что в истории с доставкой бойцам обмундирования он был "передаточным звеном". Ранее артист написал в своем блоге на платформе "Дзен", что неназванные российские бизнесмены выразили готовность платить по 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный или подбитый танк Abrams. Первый такой танк подбили российские военные с позывными "Коловрат" и "Рассвет" в зоне СВО на авдеевском направлении. В марте 2024 года Охлобыстин сказал РИА Новости, что надеется на появление новых спонсоров, которые выплатят вознаграждения российским бойцам за последующие уничтоженные танки Abrams.
https://ria.ru/20250304/okhlobystin-2002977426.html
https://ria.ru/20250422/okhlobystin-2012636303.html
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иван охлобыстин
Охлобыстин поделился впечатлениями о помощи участникам СВО
Охлобыстин рассказал, как передавал бойцам обмундирование в конце 2022 года
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин, рассказывая РИА Новости о помощи участникам спецоперации, отметил, что больше всего ему запомнилось, как он передавал бойцам обмундирование в конце 2022 года.
Артист также отметил выплату российскими бизнесменами "приза" в размере 10 миллионов рублей за первый подбитый танк Abrams, но подчеркнул, что самая запоминающаяся помощь не была с этим связана.
"Это были гораздо большие платежи. Но это не моя заслуга, это заслуга тех великих людей, которые собирали эти деньги на дроны, на обмундирование. Мы одевали собственно гигантское количество подразделений (в конце 2022 года - ред.)", - сказал артист.
Охлобыстин
подчеркнул, что в истории с доставкой бойцам обмундирования он был "передаточным звеном".
Ранее артист написал в своем блоге на платформе "Дзен", что неназванные российские бизнесмены выразили готовность платить по 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный или подбитый танк Abrams. Первый такой танк подбили российские военные с позывными "Коловрат" и "Рассвет" в зоне СВО на авдеевском направлении. В марте 2024 года Охлобыстин сказал РИА Новости, что надеется на появление новых спонсоров, которые выплатят вознаграждения российским бойцам за последующие уничтоженные танки Abrams.