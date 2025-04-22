https://ria.ru/20250422/ohlobystin-2012700341.html

Охлобыстин поделился впечатлениями о помощи участникам СВО

Охлобыстин поделился впечатлениями о помощи участникам СВО - РИА Новости, 22.04.2025

Охлобыстин поделился впечатлениями о помощи участникам СВО

Актер Иван Охлобыстин, рассказывая РИА Новости о помощи участникам спецоперации, отметил, что больше всего ему запомнилось, как он передавал бойцам... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:04:00+03:00

2025-04-22T12:04:00+03:00

2025-04-22T12:04:00+03:00

шоубиз

иван охлобыстин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61966/35/619663543_0:218:2781:1782_1920x0_80_0_0_40c258ab4e8ba04d163230a6e50cb522.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин, рассказывая РИА Новости о помощи участникам спецоперации, отметил, что больше всего ему запомнилось, как он передавал бойцам обмундирование в конце 2022 года. Артист также отметил выплату российскими бизнесменами "приза" в размере 10 миллионов рублей за первый подбитый танк Abrams, но подчеркнул, что самая запоминающаяся помощь не была с этим связана. "Это были гораздо большие платежи. Но это не моя заслуга, это заслуга тех великих людей, которые собирали эти деньги на дроны, на обмундирование. Мы одевали собственно гигантское количество подразделений (в конце 2022 года - ред.)", - сказал артист. Охлобыстин подчеркнул, что в истории с доставкой бойцам обмундирования он был "передаточным звеном". Ранее артист написал в своем блоге на платформе "Дзен", что неназванные российские бизнесмены выразили готовность платить по 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный или подбитый танк Abrams. Первый такой танк подбили российские военные с позывными "Коловрат" и "Рассвет" в зоне СВО на авдеевском направлении. В марте 2024 года Охлобыстин сказал РИА Новости, что надеется на появление новых спонсоров, которые выплатят вознаграждения российским бойцам за последующие уничтоженные танки Abrams.

https://ria.ru/20250304/okhlobystin-2002977426.html

https://ria.ru/20250422/okhlobystin-2012636303.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван охлобыстин