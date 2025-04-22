https://ria.ru/20250422/ohlobystin-2012675001.html

Охлобыстин оценил популярность фразы из фильма "ДМБ"

Охлобыстин оценил популярность фразы из фильма "ДМБ" - РИА Новости, 22.04.2025

Охлобыстин оценил популярность фразы из фильма "ДМБ"

Фраза из фильма "ДМБ" режиссера Романа Качанова* (внесен в реестр иноагентов в РФ) очень актуальна и укоренилась в народе так, что используется даже в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:39:00+03:00

2025-04-22T10:39:00+03:00

2025-04-22T10:39:00+03:00

шоубиз

россия

запорожье

иван охлобыстин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фраза из фильма "ДМБ" режиссера Романа Качанова* (внесен в реестр иноагентов в РФ) очень актуальна и укоренилась в народе так, что используется даже в украинской полемике, заявил в беседе с РИА Новости актер Иван Охлобыстин. В картине "ДМБ" 2000 года, где Охлобыстин выступил сценаристом, прозвучала фраза "Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом...". "Товарищи, эта фраза, как выяснилось, очень актуальна. Я слежу внимательно за полемиками, причем и за полемикой на той стороне, скажем, на вражеской. Через каждую вторую передачу звучит это "бахнем!", "обязательно бахнем!". То есть, как это укоренилось в народе - даже враги запомнили!" - отметил он. Охлобыстин также снялся в художественном фильме "Алдан" о событиях СВО, который выйдет в российский кинопрокат 1 мая. В основу сюжета легли судьбы героев СВО. Главный герой — якутский IT-предприниматель (позывной "Алдан") потерял дочь-волонтера во время удара по мирным жителям Запорожья. Он отправляется на фронт медиком, но в первом же бою получает контузию, открывающую в нем необычные способности.* внесен в реестр иноагентов в РФ

https://ria.ru/20250304/okhlobystin-2002977426.html

https://ria.ru/20250422/okhlobystin-2012636303.html

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россия, запорожье, иван охлобыстин