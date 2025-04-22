https://ria.ru/20250422/obstrel-2012630718.html

Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.04.2025

Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T00:27:00+03:00

2025-04-22T00:27:00+03:00

2025-04-22T00:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одиннадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено 28 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного человека. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250421/krym-2012617282.html

https://ria.ru/20250421/ataka-2012629535.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин