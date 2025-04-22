Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одиннадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления.
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Как уточняет управление, всего было выпущено 28 боеприпасов.
По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного человека.
В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.