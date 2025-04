Кипрская N-Tech.LAB LTD стала полностью российской МКАО "НТХ"

https://ria.ru/20250422/nth-2012759962.html

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кипрская N-Tech.LAB LTD завершила редомициляцию и стала полностью российской МКАО "НТХ", компания зарегистрирована в специальном административном районе на Октябрьском острове в Калининградской области, сообщили в компании. "N-Tech.LAB LTD, структура российского ООО "Нтех Лаб", завершила процесс редомициляции и стала полностью российской компанией, сменив название на МКАО "НТХ". Теперь N-Tech.LAB LTD зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. ЦБ официально утвердил сделку", - говорится в сообщении. Отмечается, что процесс редомициляции был запущен в прошлом году и носил преимущественно формальный характер: у компании российские бенефициары, а ее деятельность в последние годы в большей степени сосредоточена на отечественном рынке. Перейдя полностью в российскую юрисдикцию, компания планирует в текущем году увеличить продажи в России на 35–40%, а также продолжить активно продвигать за рубеж новые продукты. Для сравнения - за прошлый год компания вдвое увеличила выручку - до 1,7 миллиарда рублей. Компания работает в сфере видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 субъектах РФ, разрабатывая решения для "умных" городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

