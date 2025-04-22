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Кипрская N-Tech.LAB LTD стала полностью российской МКАО "НТХ" - РИА Новости, 22.04.2025
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15:57 22.04.2025 (обновлено: 16:41 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/nth-2012759962.html
Кипрская N-Tech.LAB LTD стала полностью российской МКАО "НТХ"
Кипрская N-Tech.LAB LTD стала полностью российской МКАО "НТХ" - РИА Новости, 22.04.2025
Кипрская N-Tech.LAB LTD стала полностью российской МКАО "НТХ"
Кипрская N-Tech.LAB LTD завершила редомициляцию и стала полностью российской МКАО "НТХ", компания зарегистрирована в специальном административном районе на... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:57:00+03:00
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экономика
технологии
калининградская область
россия
октябрьский
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кипрская N-Tech.LAB LTD завершила редомициляцию и стала полностью российской МКАО "НТХ", компания зарегистрирована в специальном административном районе на Октябрьском острове в Калининградской области, сообщили в компании. "N-Tech.LAB LTD, структура российского ООО "Нтех Лаб", завершила процесс редомициляции и стала полностью российской компанией, сменив название на МКАО "НТХ". Теперь N-Tech.LAB LTD зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. ЦБ официально утвердил сделку", - говорится в сообщении. Отмечается, что процесс редомициляции был запущен в прошлом году и носил преимущественно формальный характер: у компании российские бенефициары, а ее деятельность в последние годы в большей степени сосредоточена на отечественном рынке. Перейдя полностью в российскую юрисдикцию, компания планирует в текущем году увеличить продажи в России на 35–40%, а также продолжить активно продвигать за рубеж новые продукты. Для сравнения - за прошлый год компания вдвое увеличила выручку - до 1,7 миллиарда рублей. Компания работает в сфере видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 субъектах РФ, разрабатывая решения для "умных" городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.
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калининградская область
россия
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экономика, технологии, калининградская область, россия, октябрьский, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Калининградская область, Россия, Октябрьский, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Кипрская N-Tech.LAB LTD стала полностью российской МКАО "НТХ"

Кипрская N-Tech.LAB LTD завершила редомициляцию и стала полностью российской

© Иллюстрация РИА НовостиРоссия
Россия - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Россия . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кипрская N-Tech.LAB LTD завершила редомициляцию и стала полностью российской МКАО "НТХ", компания зарегистрирована в специальном административном районе на Октябрьском острове в Калининградской области, сообщили в компании.
"N-Tech.LAB LTD, структура российского ООО "Нтех Лаб", завершила процесс редомициляции и стала полностью российской компанией, сменив название на МКАО "НТХ". Теперь N-Tech.LAB LTD зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. ЦБ официально утвердил сделку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс редомициляции был запущен в прошлом году и носил преимущественно формальный характер: у компании российские бенефициары, а ее деятельность в последние годы в большей степени сосредоточена на отечественном рынке.
Перейдя полностью в российскую юрисдикцию, компания планирует в текущем году увеличить продажи в России на 35–40%, а также продолжить активно продвигать за рубеж новые продукты. Для сравнения - за прошлый год компания вдвое увеличила выручку - до 1,7 миллиарда рублей.
Компания работает в сфере видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 субъектах РФ, разрабатывая решения для "умных" городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.
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ЭкономикаТехнологииКалининградская областьРоссияОктябрьскийЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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