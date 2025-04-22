МВФ заявил о беспрецедентном уровне неопределенности в мире
МВФ: неопределенность в мире достигла беспрецедентно высокого уровня
Международный валютный фонд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Неопределенность в мире, особенно в отношении торговли, достигла беспрецедентно высокого уровня, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
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"Неопределенность, особенно в отношении торговой политики, достигла беспрецедентных высот. Степень всплеска (неопределенности - ред.) различается в разных странах", - говорится в опубликованном докладе организации.
Как отмечается в документе МВФ, стремительная эскалация торговой напряженности привела к "чрезвычайно высокому уровню политической неопределенности", что осложнило формирование единого прогноза глобального роста.
В фонде ожидают, что уровень неопределенности сохранится повышенным на протяжении 2025 и 2026 годов, негативно отразится на темпах роста мировой экономики и экономик отдельных стран, включая США.
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"Торговые пошлины действуют как шок предложения для стран, облагающих пошлинами, снижая производительность и увеличивая себестоимость единицы продукции. Страны, облагаемые пошлинами, сталкиваются с отрицательным шоком спроса", - указано в документе.
В МВФ подчеркнули, что в обоих случаях предприятия и домохозяйства отреагируют снижением уровня расходов и инвестиций, а данный эффект может быть еще больше усилен жесткими финансовыми условиями и повышенной волатильностью обменных курсов.
Комментируя пошлины со стороны США и ответные меры других стран, в фонде указали на их влияние в среднесрочной перспективе на американскую и китайскую экономику, а также на экономики европейских и азиатских стран.
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"Глобальная экономика находится на критическом этапе, с существенными политическими поворотами и неопределенностью... Перед продолжающимися структурными сдвигами, повышенной неопределенностью и постоянно слабым ростом политика должна быть сосредоточена на шагах по восстановлению доверия и стабильности, сокращению дисбалансов и устойчивому повышению роста", - заключили в фонде.
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