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МВФ заявил о беспрецедентном уровне неопределенности в мире - РИА Новости, 22.04.2025
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16:09 22.04.2025 (обновлено: 16:12 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/mvf-2012763731.html
МВФ заявил о беспрецедентном уровне неопределенности в мире
МВФ заявил о беспрецедентном уровне неопределенности в мире - РИА Новости, 22.04.2025
МВФ заявил о беспрецедентном уровне неопределенности в мире
Неопределенность в мире, особенно в отношении торговли, достигла беспрецедентно высокого уровня, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). РИА Новости, 22.04.2025
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Неопределенность в мире, особенно в отношении торговли, достигла беспрецедентно высокого уровня, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Неопределенность, особенно в отношении торговой политики, достигла беспрецедентных высот. Степень всплеска (неопределенности - ред.) различается в разных странах", - говорится в опубликованном докладе организации. Как отмечается в документе МВФ, стремительная эскалация торговой напряженности привела к "чрезвычайно высокому уровню политической неопределенности", что осложнило формирование единого прогноза глобального роста. В фонде ожидают, что уровень неопределенности сохранится повышенным на протяжении 2025 и 2026 годов, негативно отразится на темпах роста мировой экономики и экономик отдельных стран, включая США. "Торговые пошлины действуют как шок предложения для стран, облагающих пошлинами, снижая производительность и увеличивая себестоимость единицы продукции. Страны, облагаемые пошлинами, сталкиваются с отрицательным шоком спроса", - указано в документе. В МВФ подчеркнули, что в обоих случаях предприятия и домохозяйства отреагируют снижением уровня расходов и инвестиций, а данный эффект может быть еще больше усилен жесткими финансовыми условиями и повышенной волатильностью обменных курсов. Комментируя пошлины со стороны США и ответные меры других стран, в фонде указали на их влияние в среднесрочной перспективе на американскую и китайскую экономику, а также на экономики европейских и азиатских стран. "Глобальная экономика находится на критическом этапе, с существенными политическими поворотами и неопределенностью... Перед продолжающимися структурными сдвигами, повышенной неопределенностью и постоянно слабым ростом политика должна быть сосредоточена на шагах по восстановлению доверия и стабильности, сокращению дисбалансов и устойчивому повышению роста", - заключили в фонде.
https://ria.ru/20250417/poshliny-2011873992.html
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сша, мвф, в мире
США, МВФ, В мире
МВФ заявил о беспрецедентном уровне неопределенности в мире

МВФ: неопределенность в мире достигла беспрецедентно высокого уровня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Неопределенность в мире, особенно в отношении торговли, достигла беспрецедентно высокого уровня, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
«
"Неопределенность, особенно в отношении торговой политики, достигла беспрецедентных высот. Степень всплеска (неопределенности - ред.) различается в разных странах", - говорится в опубликованном докладе организации.
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Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику
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Как отмечается в документе МВФ, стремительная эскалация торговой напряженности привела к "чрезвычайно высокому уровню политической неопределенности", что осложнило формирование единого прогноза глобального роста.
В фонде ожидают, что уровень неопределенности сохранится повышенным на протяжении 2025 и 2026 годов, негативно отразится на темпах роста мировой экономики и экономик отдельных стран, включая США.
«
"Торговые пошлины действуют как шок предложения для стран, облагающих пошлинами, снижая производительность и увеличивая себестоимость единицы продукции. Страны, облагаемые пошлинами, сталкиваются с отрицательным шоком спроса", - указано в документе.
В МВФ подчеркнули, что в обоих случаях предприятия и домохозяйства отреагируют снижением уровня расходов и инвестиций, а данный эффект может быть еще больше усилен жесткими финансовыми условиями и повышенной волатильностью обменных курсов.
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Комментируя пошлины со стороны США и ответные меры других стран, в фонде указали на их влияние в среднесрочной перспективе на американскую и китайскую экономику, а также на экономики европейских и азиатских стран.
«
"Глобальная экономика находится на критическом этапе, с существенными политическими поворотами и неопределенностью... Перед продолжающимися структурными сдвигами, повышенной неопределенностью и постоянно слабым ростом политика должна быть сосредоточена на шагах по восстановлению доверия и стабильности, сокращению дисбалансов и устойчивому повышению роста", - заключили в фонде.
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