https://ria.ru/20250422/mvf-2012763081.html

МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике

МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике - РИА Новости, 22.04.2025

МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике

Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, заявили в Международном... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:08:00+03:00

2025-04-22T16:08:00+03:00

2025-04-22T16:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, открывая миру новую эру. Существующие правила оспариваются, а новые еще не появились", - говорится в опубликованном заявлении организации. В фонде указали на "шквал" импортных пошлин, объявленных США с конца января 2025 года, которые начались с Канады, Китая, Мексики, а также критических секторов и "достигли кульминации в почти всеобщих сборах" 2 апреля. "Эффективная ставка пошлины США резко превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии, в то время как ответные меры со стороны основных торговых партнеров значительно подтолкнули глобальное значение", - подчеркнули в МВФ. По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики. "Во многих развитых экономиках существует острое восприятие того, что глобализация несправедливо вытеснила многие внутренние рабочие места на производствах. В этих обидах есть доля смысла", - признали в МВФ.

https://ria.ru/20250416/vto-2011606086.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, канада, китай, мвф