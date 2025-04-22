https://ria.ru/20250422/mvf-2012763081.html
МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике
МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике - РИА Новости, 22.04.2025
МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике
Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, заявили в Международном... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:08:00+03:00
2025-04-22T16:08:00+03:00
2025-04-22T16:08:00+03:00
экономика
сша
канада
китай
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7982bb1e5a4fb1b037addad4f60054da.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, открывая миру новую эру. Существующие правила оспариваются, а новые еще не появились", - говорится в опубликованном заявлении организации. В фонде указали на "шквал" импортных пошлин, объявленных США с конца января 2025 года, которые начались с Канады, Китая, Мексики, а также критических секторов и "достигли кульминации в почти всеобщих сборах" 2 апреля. "Эффективная ставка пошлины США резко превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии, в то время как ответные меры со стороны основных торговых партнеров значительно подтолкнули глобальное значение", - подчеркнули в МВФ. По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики. "Во многих развитых экономиках существует острое восприятие того, что глобализация несправедливо вытеснила многие внутренние рабочие места на производствах. В этих обидах есть доля смысла", - признали в МВФ.
https://ria.ru/20250416/vto-2011606086.html
https://ria.ru/20250421/tramp-2012431823.html
сша
канада
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8c80c8933ca9c25d95f401d1bd2027ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, канада, китай, мвф
Экономика, США, Канада, Китай, МВФ
МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике
МВФ: глобальная экономическая система перезагружается, открывая новую эру
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, открывая миру новую эру. Существующие правила оспариваются, а новые еще не появились", - говорится в опубликованном заявлении организации.
В фонде указали на "шквал" импортных пошлин, объявленных США
с конца января 2025 года, которые начались с Канады
, Китая
, Мексики
, а также критических секторов и "достигли кульминации в почти всеобщих сборах" 2 апреля.
"Эффективная ставка пошлины США резко превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии, в то время как ответные меры со стороны основных торговых партнеров значительно подтолкнули глобальное значение", - подчеркнули в МВФ
.
По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики.
"Во многих развитых экономиках существует острое восприятие того, что глобализация несправедливо вытеснила многие внутренние рабочие места на производствах. В этих обидах есть доля смысла", - признали в МВФ.