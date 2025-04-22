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МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике - РИА Новости, 22.04.2025
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16:08 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/mvf-2012763081.html
МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике
МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике - РИА Новости, 22.04.2025
МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике
Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, заявили в Международном... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:08:00+03:00
2025-04-22T16:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, открывая миру новую эру. Существующие правила оспариваются, а новые еще не появились", - говорится в опубликованном заявлении организации. В фонде указали на "шквал" импортных пошлин, объявленных США с конца января 2025 года, которые начались с Канады, Китая, Мексики, а также критических секторов и "достигли кульминации в почти всеобщих сборах" 2 апреля. "Эффективная ставка пошлины США резко превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии, в то время как ответные меры со стороны основных торговых партнеров значительно подтолкнули глобальное значение", - подчеркнули в МВФ. По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики. "Во многих развитых экономиках существует острое восприятие того, что глобализация несправедливо вытеснила многие внутренние рабочие места на производствах. В этих обидах есть доля смысла", - признали в МВФ.
https://ria.ru/20250416/vto-2011606086.html
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экономика, сша, канада, китай, мвф
Экономика, США, Канада, Китай, МВФ
МВФ заявил о новой эре в глобальной экономике

МВФ: глобальная экономическая система перезагружается, открывая новую эру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, начиная новую эру, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Глобальная экономическая система, в которой большинство стран функционировало последние 80 лет, перезагружается, открывая миру новую эру. Существующие правила оспариваются, а новые еще не появились", - говорится в опубликованном заявлении организации.
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В фонде указали на "шквал" импортных пошлин, объявленных США с конца января 2025 года, которые начались с Канады, Китая, Мексики, а также критических секторов и "достигли кульминации в почти всеобщих сборах" 2 апреля.
"Эффективная ставка пошлины США резко превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии, в то время как ответные меры со стороны основных торговых партнеров значительно подтолкнули глобальное значение", - подчеркнули в МВФ.
По оценкам организации, если резкий рост пошлин и сопутствующая ему неопределенность сохранятся, то это значительно замедлит глобальный рост экономики.
"Во многих развитых экономиках существует острое восприятие того, что глобализация несправедливо вытеснила многие внутренние рабочие места на производствах. В этих обидах есть доля смысла", - признали в МВФ.
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