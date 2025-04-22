https://ria.ru/20250422/mvf-2012762346.html

МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году

МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году - РИА Новости, 22.04.2025

МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 1,5 процента, следует из доклада организации. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:06:00+03:00

2025-04-22T16:06:00+03:00

2025-04-22T18:06:00+03:00

экономика

россия

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 1,5 процента, следует из доклада организации. Таким образом, фонд повысил оценку на 0,1 процентного пункта по сравнению c январским прогнозом.При этом в 2026-м МВФ ожидает снижения темпов роста российской экономики до 0,9 процента, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в январе. Рост российского ВВП за 2024 год МВФ оценил на уровне 4,1 процента. В фонде признали, что российская экономика показала более высокие темпы, чем ожидалось, в результате чего и увеличился прогноз на 2025-й.Что касается мировой экономики в целом, то МВФ снизил прогноз ее роста на этот год на 0,5 процентного пункта, до 2,8 процента, а на 2026-й — до трех процентов. Кроме того, фонд скорректировал прогнозы по отдельным странам. Так, для США он ожидает замедления роста ВВП до 1,8 процента в 2025 году (на 0,9 процентного пункта ниже январской оценки) и до 1,7 процента — в 2026-м (ниже на 0,4 процентного пункта). Для еврозоны фонд снизил прогнозы на 2025 и 2026 годы на 0,2 процентного пункта — до 0,8 и 1,2 процента соответственно.В Китае МВФ прогнозирует замедление темпов роста: и в 2025, и в 2026 году китайская экономика вырастет на четыре процента (на 0,6 и 0,5 процентного пункта ниже предыдущего прогноза).На Украине рост экономики в этом году замедлится до двух процентов (после 3,5 процента в 2024-м), в 2026-м прогнозируется рост на 4,5 процента. При этом ожидаются рост инфляции до 12,6 процента и сохранение высокого уровня безработицы на уровне 11,6 процента.

https://ria.ru/20250417/tramp-2011543374.html

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)