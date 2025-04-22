https://ria.ru/20250422/mvd-2012647721.html

В ДНР назвали количество попыток незаконного пересечения границы

В ДНР назвали количество попыток незаконного пересечения границы - РИА Новости, 22.04.2025

В ДНР назвали количество попыток незаконного пересечения границы

В ДНР за прошедшую неделю выявлено 190 фактов незаконного пересечения границы иностранными гражданами или лицами без гражданства, об этом сообщили в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:10:00+03:00

2025-04-22T07:10:00+03:00

2025-04-22T07:10:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. В ДНР за прошедшую неделю выявлено 190 фактов незаконного пересечения границы иностранными гражданами или лицами без гражданства, об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР. "Представители службы по вопросам миграции МВД по ДНР на территории субъекта реализовали комплекс мероприятий, направленных на недопущение нарушения иностранными гражданами законодательства РФ в сфере миграции... сотрудники МВД установили 190 фактов нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при проведении отработки "Мигрант" приняли участие около 200 правоохранителей, среди которых - представители службы по вопросам миграции, оперативники уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, участковые уполномоченные, инспекторы ГАИ и представители иных служб и подразделений МВД, а также сотрудники УФСБ России по ДНР. За время рейдов проведено около 450 объектов строительства, торговли, общепита, мест компактного проживания иностранцев. Соответствующая работа ведется и на объектах транспортной инфраструктуры. Правоохранители выявили более 200 административных правонарушений, среди наиболее распространенных - нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Стражи правопорядка выявили 6 случаев фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации и 6 фактов использования поддельных документов. Все нарушители будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250417/odessity-2011713314.html

https://ria.ru/20250320/muzhchina-2006196123.html

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донецкая народная республика, россия, гибдд мвд рф