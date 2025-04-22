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В московском метро мужчина погиб, упав под поезд - РИА Новости, 22.04.2025
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13:04 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/muzhchina-2012713424.html
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд - РИА Новости, 22.04.2025
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд
Мужчина погиб при падении под поезд на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:04:00+03:00
2025-04-22T13:04:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчина погиб при падении под поезд на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее дептранс сообщал об отсутствии движения поездов от "Октябрьской" до станции "Новые Черемушки" из-за человека на пути. "На станции метро "Ленинский проспект" мужчина попал под поезд, от полученных травм погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина происшествия устанавливается. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20250327/metro-2007654239.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд

На станции "Ленинский проспект" московского метро мужчина погиб, упав под поезд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчина погиб при падении под поезд на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее дептранс сообщал об отсутствии движения поездов от "Октябрьской" до станции "Новые Черемушки" из-за человека на пути.
"На станции метро "Ленинский проспект" мужчина попал под поезд, от полученных травм погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина происшествия устанавливается. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
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