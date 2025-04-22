https://ria.ru/20250422/muzhchina-2012713424.html
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд - РИА Новости, 22.04.2025
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд
Мужчина погиб при падении под поезд на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:04:00+03:00
2025-04-22T13:04:00+03:00
2025-04-22T13:04:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758222710_0:256:2906:1892_1920x0_80_0_0_c95ad36b5c5ce0b48f5303874ca5e88a.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчина погиб при падении под поезд на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее дептранс сообщал об отсутствии движения поездов от "Октябрьской" до станции "Новые Черемушки" из-за человека на пути. "На станции метро "Ленинский проспект" мужчина попал под поезд, от полученных травм погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина происшествия устанавливается. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20250327/metro-2007654239.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758222710_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_789dac12c37699d2caaad63b5a62b809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд
На станции "Ленинский проспект" московского метро мужчина погиб, упав под поезд
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчина погиб при падении под поезд на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее дептранс сообщал об отсутствии движения поездов от "Октябрьской" до станции "Новые Черемушки" из-за человека на пути.
"На станции метро "Ленинский проспект" мужчина попал под поезд, от полученных травм погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина происшествия устанавливается. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.