https://ria.ru/20250422/muzhchina-2012713424.html

В московском метро мужчина погиб, упав под поезд

В московском метро мужчина погиб, упав под поезд - РИА Новости, 22.04.2025

В московском метро мужчина погиб, упав под поезд

Мужчина погиб при падении под поезд на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:04:00+03:00

2025-04-22T13:04:00+03:00

2025-04-22T13:04:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчина погиб при падении под поезд на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее дептранс сообщал об отсутствии движения поездов от "Октябрьской" до станции "Новые Черемушки" из-за человека на пути. "На станции метро "Ленинский проспект" мужчина попал под поезд, от полученных травм погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина происшествия устанавливается. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20250327/metro-2007654239.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва