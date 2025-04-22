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В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет - РИА Новости, 22.04.2025
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10:26 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/muzhchina-2012673271.html
В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет
В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет - РИА Новости, 22.04.2025
В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет
Житель Дагестана, проспавший посадку на рейс Сургут-Махачкала, перелез через забор и выбежал на летное поле в попытке остановить самолет, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:26:00+03:00
2025-04-22T10:26:00+03:00
происшествия
сургут
махачкала
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Житель Дагестана, проспавший посадку на рейс Сургут-Махачкала, перелез через забор и выбежал на летное поле в попытке остановить самолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. По данным ведомства, ночью 18 апреля житель Дагестана 1990 года рождения, получив посадочный талон, прошел в стерильную зону аэропорта Сургута, где уснул в ожидании своего рейса до Махачкалы. Как отметили в полиции, мужчина был трезв. "Проснулся, пошел покурить в отведенное место на улице и увидел, что к его самолету подъехал автобус с пассажирами и началась посадка. Он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету. Пресекли, переговорили с ним. Умысла на нарушение общественного порядка не усмотрели, поэтому к административной отнесенности привлекать его не стали", - сказал собеседник агентства. Самолет улетел без незадачливого пассажира, добавили в управлении.
https://ria.ru/20241106/ekipazh-1982102163.html
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происшествия, сургут, махачкала, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сургут, Махачкала, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет

В Сургуте мужчина, проспавший посадку на самолет, выбежал на летное поле

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Житель Дагестана, проспавший посадку на рейс Сургут-Махачкала, перелез через забор и выбежал на летное поле в попытке остановить самолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
По данным ведомства, ночью 18 апреля житель Дагестана 1990 года рождения, получив посадочный талон, прошел в стерильную зону аэропорта Сургута, где уснул в ожидании своего рейса до Махачкалы. Как отметили в полиции, мужчина был трезв.
«
"Проснулся, пошел покурить в отведенное место на улице и увидел, что к его самолету подъехал автобус с пассажирами и началась посадка. Он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету. Пресекли, переговорили с ним. Умысла на нарушение общественного порядка не усмотрели, поэтому к административной отнесенности привлекать его не стали", - сказал собеседник агентства.
Самолет улетел без незадачливого пассажира, добавили в управлении.
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ПроисшествияСургутМахачкалаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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