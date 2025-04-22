https://ria.ru/20250422/murashko-2012747344.html

Мурашко высказался о причинах неэффективной работы сотрудников

Мурашко высказался о причинах неэффективной работы сотрудников - РИА Новости, 22.04.2025

Мурашко высказался о причинах неэффективной работы сотрудников

Презентеизм (неэффективное выполнение задач сотрудником на рабочем месте из-за состояния здоровья) приводит к потере работодателем до 4,5 часов работы в день,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:13:00+03:00

2025-04-22T15:13:00+03:00

2025-04-22T15:37:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Презентеизм (неэффективное выполнение задач сотрудником на рабочем месте из-за состояния здоровья) приводит к потере работодателем до 4,5 часов работы в день, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Презентеизм как причина экономических потерь работодателя: до 4,5 часов работы в день. Презентеизм на работе - сотрудник физически присутствует на рабочем месте, но фактически не выполняет свои обязанности эффективно из-за проблем со здоровьем", - следует из презентации Мурашко в рамках форума "Малая родина - сила России". В связи с этим работодатель, по словам министра, должен участвовать в организации вакцинации работников, в том числе от ОРВИ и гриппа. Согласно материалам презентации, органы местного самоуправления в том числе должны способствовать проведению профилактических осмотров в организованных коллективах. А работодатель в свою очередь должен подготовить условия, медицинскую инфраструктуру, помещения для обследования работающих и заключить договор с медицинской организацией.

https://ria.ru/20250324/rbk-2006855105.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко