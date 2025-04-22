https://ria.ru/20250422/mozhajsk-2012787979.html

В Можайске в этом году отремонтируют 12 дорог

В Можайске в этом году отремонтируют 12 дорог - РИА Новости, 22.04.2025

В Можайске в этом году отремонтируют 12 дорог

Ремонт 12 дорог протяженностью 12,6 километра проведут в Можайском округе в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:51:00+03:00

2025-04-22T16:51:00+03:00

2025-04-22T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ремонт 12 дорог протяженностью 12,6 километра проведут в Можайском округе в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил это в ходе рабочей встречи с главой округа Денисом Мордвинцевым. На встрече также обсудили модернизацию системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, благоустройство, поддержку участников СВО и их семей. "В конце апреля будет четыре года, как вы руководите округом, хорошо знаете доверенную вам территорию. Как и в каждом муниципалитете, стараемся реализовывать в Можайском округе заметные программы – по воде, электричеству, теплу, благоустройству", - сказал Воробьев. За три года в округе отремонтировали 134 километра дорог, обустроили 11 остановочных павильонов, автопарк пополнили 19 автобусами разного класса. В этом году проведут ремонт 12 дорог протяженностью 12,6 километра. Кроме того, в текущем году в округе капитально отремонтируют школу "Перспектива" в поселке Колычева, а в следующем году – школу "Созвездие Вента" в деревне Мокрое и Можайский техникум. Таже в 2026-2027 годах проведут обновление "Можайского культурно-досугового центра". "В образовании есть чем гордиться – нашими детьми. По сравнению с 2023 годом количество медалистов в 2024 году увеличилось с 23 до 50. И, конечно, наша звезда – Артем Дмитриев, один из трех в Московской области мультистобалльников. Он сейчас учится в МФТИ на первом курсе", – подчеркнул Мордвинцев. Еще начали проводить в этом году капремонт котельной в деревне Игумново, модернизацию восьми котельных и пяти центральных тепловых пунктов, а также почти девяти километров тепловых сетей. "Округ планово, безаварийно проходит осенне-зимний период. И здесь, конечно, спасибо за помощь – 40 из 61 котельной мы модернизировали, сейчас 50 котельных перевели на природный газ, в планах еще 10. Впереди большая программа и по котельным, и по ЦТП (центральный тепловой пункт – ред.), и по сетям. По водоснабжению уже начали работы, почти 107 километров сетей холодного водоснабжения будет заново уложено. Эффект от этого ощутят почти все жители муниципального округа. Также по программе водоотведения большая работа идет по нашим очистным сооружениям в Кожухово, одним из самых старых в Московской области", - отметил Мордвинцев. В частности, до 2029 года планируют реконструировать четыре водозаборных узла (ВЗУ), а 10 систем водоснабжения капитально отремонтировать. До 2028 года в планах провести работы на очистных сооружениях в деревне Кожухово и селе Борисово. Изменения коснутся 45 тысяч человек. Глава округа также рассказал, что за последние пять лет общий объем инвестиций составил больше 26,3 миллиарда рублей. На данный момент в стадии реализации находится 21 инвестиционный проект. "Крупнейшее предприятие, которое создает рабочие места на территории – это завод "ДорХан". Они начали с одного цеха, а сейчас в планах до 2029 года добавить три новых производства – 6,3 миллиарда рублей и почти 2 тысячи рабочих мест. До 2029 года у нас большой план, практически на 50 миллиардов рублей инвестиций. Не забываем и про субъекты малого бизнеса, их в округе порядка 3 тысяч", - добавил Мордвинцев. Также на данный момент в округе идет капитальный ремонт хирургического корпуса Можайской больницы, который завершат в 2026 году. Планируется открытие новых ФАПов: в деревне Ивакино и в селе Сокольниково (2026 год), в деревне Бараново (2027 год). А в селе Поречье в следующем году должна появиться новая подстанция скорой помощи. Кроме того, в округе продолжают создавать комфортные условия для занятий спортом. В следующем году реконструируют стадион "Спартак" в Можайске, который ждут местные футболисты. Мордвинцев рассказал о том, как функционирует ФОК "Арсенал", который открыли в 2024 году. По его словам, там занимается уже около тысячи спортсменов. Это новый дом не только для самбо и дзюдо, но и художественной гимнастики, футбола, кикбоксинга, игровых видов спорта. "Как только мы его открыли, в сентябре уже провели всероссийские соревнования. Участвовало 180 человек из 36 регионов. В планах наполнять этот дворец именно соревнованиями такого уровня", – ответил глава округа. В ходе встречи Мордвинцев также доложил губернатору как в округе поддерживают участников СВО и их близких. "У нас работает социальный координатор госфонда "Защитники Отечества", местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Ребят, которые приходят, берем под свое крыло. С семьями мы общаемся, организовываем выезды – в театры, музеи, на концерты, новогодние елки", - сказал глава округа. Например, пять бойцов уже подали заявки в региональный образовательный проект "Герои Подмосковья". На встрече также обсудили благоустройство. В обновленном парке "Ривьера" в этом году появится скейт-парк, новая детская площадка, профессиональная сцена. Завершатся работы у стелы "Город воинской славы". В 2026 году в Можайске обустроят Парк 50-летия СССР, Троицкий сквер на улице Московской, а в 2027 году – Аллею Героев на улице Мира.

https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000866671.html

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Артем Смирнов

можайск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, перспектива, московский физико-технический институт