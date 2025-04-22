https://ria.ru/20250422/moskva-2012853527.html
В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая
В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая - РИА Новости, 22.04.2025
В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая
Работы по оформлению ключевых объектов Красной площади к 9 мая начались в Москве, в частности, на фасаде ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:38:00+03:00
2025-04-22T22:38:00+03:00
2025-04-22T22:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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москва
россия
александр невский
гум
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работы по оформлению ключевых объектов Красной площади к 9 мая начались в Москве, в частности, на фасаде ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции Парада Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. На Красной площади и в Александровском саду начаты работы по установке и оформлению временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы, сообщили в ведомстве. "Также проводится оформление ключевых объектов площади", - добавили в пресс-службе. Государственный исторический музей будет украшен изображениями орденов Победы и Отечественной войны, а здание ГУМ — орденами Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. Кроме того, в центре фасада ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции Парада Победы. Лобное место и Мавзолей оформят декоративными стенками, посвященными юбилею. "Оформление Красной площади подчеркнет значимость юбилейной даты и создаст атмосферу торжественности для гостей и участников Парада Победы", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250415/moskva-2011382525.html
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В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая
В управделами президента рассказали о деталях дизайна Красной площади к 9 мая