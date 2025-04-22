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В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:38 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/moskva-2012853527.html
В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая
В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая - РИА Новости, 22.04.2025
В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая
Работы по оформлению ключевых объектов Красной площади к 9 мая начались в Москве, в частности, на фасаде ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:38:00+03:00
2025-04-22T22:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работы по оформлению ключевых объектов Красной площади к 9 мая начались в Москве, в частности, на фасаде ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции Парада Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. На Красной площади и в Александровском саду начаты работы по установке и оформлению временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы, сообщили в ведомстве. "Также проводится оформление ключевых объектов площади", - добавили в пресс-службе. Государственный исторический музей будет украшен изображениями орденов Победы и Отечественной войны, а здание ГУМ — орденами Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. Кроме того, в центре фасада ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции Парада Победы. Лобное место и Мавзолей оформят декоративными стенками, посвященными юбилею. "Оформление Красной площади подчеркнет значимость юбилейной даты и создаст атмосферу торжественности для гостей и участников Парада Победы", - отметили в пресс-службе.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, александр невский, гум, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Александр Невский, ГУМ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве начали оформление Красной площади к 9 мая

В управделами президента рассказали о деталях дизайна Красной площади к 9 мая

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПодготовка к празднованию Дня Победы на Красной площади в Москве
Подготовка к празднованию Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Подготовка к празднованию Дня Победы на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работы по оформлению ключевых объектов Красной площади к 9 мая начались в Москве, в частности, на фасаде ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции Парада Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ.
На Красной площади и в Александровском саду начаты работы по установке и оформлению временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы, сообщили в ведомстве.
«
"Также проводится оформление ключевых объектов площади", - добавили в пресс-службе.
Государственный исторический музей будет украшен изображениями орденов Победы и Отечественной войны, а здание ГУМ — орденами Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. Кроме того, в центре фасада ГУМ установят светодиодный экран размером 12,5 на 9 метров для прямой трансляции Парада Победы. Лобное место и Мавзолей оформят декоративными стенками, посвященными юбилею.
"Оформление Красной площади подчеркнет значимость юбилейной даты и создаст атмосферу торжественности для гостей и участников Парада Победы", - отметили в пресс-службе.
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