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На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 22.04.2025
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения увеличены для проверки состава на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:23:00+03:00
2025-04-22T19:23:00+03:00
2025-04-22T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Интервалы движения увеличены для проверки состава на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщает столичный дептранс. "На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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москва, происшествия
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения поездов