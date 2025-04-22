https://ria.ru/20250422/moskva-2012827957.html

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 22.04.2025

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения увеличены для проверки состава на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:23:00+03:00

2025-04-22T19:23:00+03:00

2025-04-22T19:23:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Интервалы движения увеличены для проверки состава на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщает столичный дептранс. "На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250421/m-4-2012474460.html

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москва, происшествия