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На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 22.04.2025
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19:23 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/moskva-2012827957.html
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 22.04.2025
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения увеличены для проверки состава на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 22.04.2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Интервалы движения увеличены для проверки состава на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщает столичный дептранс. "На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро увеличили интервалы движения поездов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажиры проходят турникеты в вестибюле станция метро "Серпуховская"
Пассажиры проходят турникеты в вестибюле станция метро Серпуховская - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажиры проходят турникеты в вестибюле станция метро "Серпуховская". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Интервалы движения увеличены для проверки состава на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, сообщает столичный дептранс.
"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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