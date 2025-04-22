https://ria.ru/20250422/moskva-2012826604.html

Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая

Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая - РИА Новости, 22.04.2025

Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая

Потомки летчика французской эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол РФ во Франции... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:15:00+03:00

2025-04-22T19:15:00+03:00

2025-04-22T19:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

франция

алексей мешков

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Потомки летчика французской эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков. "В праздничных мероприятиях в Москве примут участие потомки героя Советского Союза, пилота эскадрильи "Нормандия-Неман" Ролана де ля Пуапа. Кроме того, дочь пилота планирует передать в дар российской стороне лётную куртку своего отца", - сообщил дипломат. По его словам, этот жест дочь летчика сделает в знак признательности за то, как в России чтят память о прославленном авиаподразделении, "ставшем ярким примером русско-французского боевого братства во времена Второй мировой войны". С 1943 по 1945 годы французская эскадрилья, а затем авиаполк "Нормандия-Неман" сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте. Летчики полка участвовали в Курской битве, стратегической наступательной операции "Багратион", освобождении Восточной Пруссии. Пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга, за время боевых действий авиаторы полка совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета. На советско-германском фронте погибли 42 французских летчика. Четверо асов были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012770132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, франция, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне