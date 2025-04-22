https://ria.ru/20250422/moskva-2012826604.html
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая - РИА Новости, 22.04.2025
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая
Потомки летчика французской эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол РФ во Франции... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:15:00+03:00
2025-04-22T19:15:00+03:00
2025-04-22T19:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
франция
алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97947/16/979471603_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_9d42fd3e56bd488b82372b3c2c849198.jpg
ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Потомки летчика французской эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков. "В праздничных мероприятиях в Москве примут участие потомки героя Советского Союза, пилота эскадрильи "Нормандия-Неман" Ролана де ля Пуапа. Кроме того, дочь пилота планирует передать в дар российской стороне лётную куртку своего отца", - сообщил дипломат. По его словам, этот жест дочь летчика сделает в знак признательности за то, как в России чтят память о прославленном авиаподразделении, "ставшем ярким примером русско-французского боевого братства во времена Второй мировой войны". С 1943 по 1945 годы французская эскадрилья, а затем авиаполк "Нормандия-Неман" сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте. Летчики полка участвовали в Курской битве, стратегической наступательной операции "Багратион", освобождении Восточной Пруссии. Пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга, за время боевых действий авиаторы полка совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета. На советско-германском фронте погибли 42 французских летчика. Четверо асов были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012770132.html
москва
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97947/16/979471603_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1a367d7f56745e9a3208f5332947d1e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, франция, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Франция, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на 80-летие Победы