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Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:15 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/moskva-2012826604.html
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая - РИА Новости, 22.04.2025
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая
Потомки летчика французской эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол РФ во Франции... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:15:00+03:00
2025-04-22T19:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
франция
алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Потомки летчика французской эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков. "В праздничных мероприятиях в Москве примут участие потомки героя Советского Союза, пилота эскадрильи "Нормандия-Неман" Ролана де ля Пуапа. Кроме того, дочь пилота планирует передать в дар российской стороне лётную куртку своего отца", - сообщил дипломат. По его словам, этот жест дочь летчика сделает в знак признательности за то, как в России чтят память о прославленном авиаподразделении, "ставшем ярким примером русско-французского боевого братства во времена Второй мировой войны". С 1943 по 1945 годы французская эскадрилья, а затем авиаполк "Нормандия-Неман" сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте. Летчики полка участвовали в Курской битве, стратегической наступательной операции "Багратион", освобождении Восточной Пруссии. Пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга, за время боевых действий авиаторы полка совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета. На советско-германском фронте погибли 42 французских летчика. Четверо асов были удостоены звания Героя Советского Союза.
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москва, россия, франция, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Франция, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву 9 Мая

Потомки летчика эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на 80-летие Победы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолеты эскадрильи "Нормандия-Неман"
Самолеты эскадрильи Нормандия-Неман - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Самолеты эскадрильи "Нормандия-Неман". Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Потомки летчика французской эскадрильи "Нормандия-Неман" приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, заявил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков.
«
"В праздничных мероприятиях в Москве примут участие потомки героя Советского Союза, пилота эскадрильи "Нормандия-Неман" Ролана де ля Пуапа. Кроме того, дочь пилота планирует передать в дар российской стороне лётную куртку своего отца", - сообщил дипломат.
По его словам, этот жест дочь летчика сделает в знак признательности за то, как в России чтят память о прославленном авиаподразделении, "ставшем ярким примером русско-французского боевого братства во времена Второй мировой войны".
С 1943 по 1945 годы французская эскадрилья, а затем авиаполк "Нормандия-Неман" сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте. Летчики полка участвовали в Курской битве, стратегической наступательной операции "Багратион", освобождении Восточной Пруссии. Пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга, за время боевых действий авиаторы полка совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета. На советско-германском фронте погибли 42 французских летчика. Четверо асов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах
Вчера, 16:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияФранцияАлексей Мешков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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