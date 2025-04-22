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В Москве приступили к обновлению дорожной разметки - РИА Новости, 22.04.2025
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В Москве приступили к обновлению дорожной разметки
В Москве приступили к обновлению дорожной разметки - РИА Новости, 22.04.2025
В Москве приступили к обновлению дорожной разметки
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:31:00+03:00
2025-04-22T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметка выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком. Ее планируется нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что холодный пластик используется для нанесения элементов дорожной разметки сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для нанесения продольных линий, разделяющих потоки. "Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности разметят свыше 80 тысяч стрел направления движения, более 26 тысяч наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 10 тысяч знаков "Осторожно, дети" и свыше 300 "вафельниц". По его словам, будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.
https://ria.ru/20250213/biryukov-1999151443.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к обновлению дорожной разметки

Заммэра Бирюков: в Москве начали обновлять после зимы дорожную разметку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНанесение разделительной разметки на Тверской улице
Нанесение разделительной разметки на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нанесение разделительной разметки на Тверской улице
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметка выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком. Ее планируется нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что холодный пластик используется для нанесения элементов дорожной разметки сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для нанесения продольных линий, разделяющих потоки.
"Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности разметят свыше 80 тысяч стрел направления движения, более 26 тысяч наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 10 тысяч знаков "Осторожно, дети" и свыше 300 "вафельниц".
По его словам, будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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