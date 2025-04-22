https://ria.ru/20250422/moskva-2012722161.html

В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным

В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным - РИА Новости, 22.04.2025

В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным

Наиболее плотное движение при выезде из Москвы возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на ряде магистралей, самый большой поток за город ожидается 1 мая, в этот день... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:50:00+03:00

2025-04-22T13:50:00+03:00

2025-04-22T14:07:00+03:00

общество

москва

ленинградское шоссе

максим ликсутов

центр организации дорожного движения (цодд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730752156_0:55:3163:1834_1920x0_80_0_0_648b247dedb067a4df8c22a614cef444.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Наиболее плотное движение при выезде из Москвы возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на ряде магистралей, самый большой поток за город ожидается 1 мая, в этот день количество автомобилей достигнет 2,47 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Наиболее плотное движение при выезде из города возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на следующих магистралях: Ленинградское шоссе, Липецкая улица, Щелковское шоссе. При въезде в город 4 и 11 мая затруднения возможны на следующих магистралях: Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе, Щелковское шоссе. Свободными будут следующие магистрали: Дмитровское шоссе, Люблинская улица, проспект Генерала Дорохова", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в пятницу и субботу в городе уже стало на 20-30 тысяч машин больше, чем в другие дни недели. Согласно прогнозу на период с 26 апреля по 12 мая в будни на дорогах ожидается 2,64 миллиона автомобилей, а в праздники и выходные - 2,2 миллиона. На дачу лучше выезжать либо до 14.00, либо после 20.00. "В преддверии майских праздников москвичи в основном будут уезжать за город 30 апреля и 1 мая, так как 30 апреля - сокращенный рабочий день. Самый большой поток за город ожидается 1 мая. Совокупное число автомобилей в этот день в Москве достигнет 2,47 миллиона авто. Ситуационный центр ЦОДД будет следить за обстановкой на дорогах, чтобы движение в столице оставалось максимально свободным", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20250422/sezd-2012693834.html

москва

ленинградское шоссе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, ленинградское шоссе, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)