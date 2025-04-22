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В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным - РИА Новости, 22.04.2025
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13:50 22.04.2025 (обновлено: 14:07 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/moskva-2012722161.html
В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным
В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным - РИА Новости, 22.04.2025
В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным
Наиболее плотное движение при выезде из Москвы возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на ряде магистралей, самый большой поток за город ожидается 1 мая, в этот день... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:50:00+03:00
2025-04-22T14:07:00+03:00
общество
москва
ленинградское шоссе
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Наиболее плотное движение при выезде из Москвы возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на ряде магистралей, самый большой поток за город ожидается 1 мая, в этот день количество автомобилей достигнет 2,47 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Наиболее плотное движение при выезде из города возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на следующих магистралях: Ленинградское шоссе, Липецкая улица, Щелковское шоссе. При въезде в город 4 и 11 мая затруднения возможны на следующих магистралях: Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе, Щелковское шоссе. Свободными будут следующие магистрали: Дмитровское шоссе, Люблинская улица, проспект Генерала Дорохова", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в пятницу и субботу в городе уже стало на 20-30 тысяч машин больше, чем в другие дни недели. Согласно прогнозу на период с 26 апреля по 12 мая в будни на дорогах ожидается 2,64 миллиона автомобилей, а в праздники и выходные - 2,2 миллиона. На дачу лучше выезжать либо до 14.00, либо после 20.00. "В преддверии майских праздников москвичи в основном будут уезжать за город 30 апреля и 1 мая, так как 30 апреля - сокращенный рабочий день. Самый большой поток за город ожидается 1 мая. Совокупное число автомобилей в этот день в Москве достигнет 2,47 миллиона авто. Ситуационный центр ЦОДД будет следить за обстановкой на дорогах, чтобы движение в столице оставалось максимально свободным", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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ленинградское шоссе
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общество, москва, ленинградское шоссе, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Ленинградское шоссе, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным

ЦОДД: наиболее плотное движение в Москве возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве
Автомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Наиболее плотное движение при выезде из Москвы возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на ряде магистралей, самый большой поток за город ожидается 1 мая, в этот день количество автомобилей достигнет 2,47 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Наиболее плотное движение при выезде из города возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на следующих магистралях: Ленинградское шоссе, Липецкая улица, Щелковское шоссе. При въезде в город 4 и 11 мая затруднения возможны на следующих магистралях: Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе, Щелковское шоссе. Свободными будут следующие магистрали: Дмитровское шоссе, Люблинская улица, проспект Генерала Дорохова", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в пятницу и субботу в городе уже стало на 20-30 тысяч машин больше, чем в другие дни недели. Согласно прогнозу на период с 26 апреля по 12 мая в будни на дорогах ожидается 2,64 миллиона автомобилей, а в праздники и выходные - 2,2 миллиона. На дачу лучше выезжать либо до 14.00, либо после 20.00.
"В преддверии майских праздников москвичи в основном будут уезжать за город 30 апреля и 1 мая, так как 30 апреля - сокращенный рабочий день. Самый большой поток за город ожидается 1 мая. Совокупное число автомобилей в этот день в Москве достигнет 2,47 миллиона авто. Ситуационный центр ЦОДД будет следить за обстановкой на дорогах, чтобы движение в столице оставалось максимально свободным", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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ОбществоМоскваЛенинградское шоссеМаксим ЛиксутовЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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