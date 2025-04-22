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Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае - РИА Новости, 22.04.2025
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13:34 22.04.2025 (обновлено: 13:48 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/moskva-2012718867.html
Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае
Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае - РИА Новости, 22.04.2025
Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае
Более 20 процентов от месячной нормы осадков может выпасть в первую неделю мая в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:34:00+03:00
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общество
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 20 процентов от месячной нормы осадков может выпасть в первую неделю мая в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "С вероятностью около 90 процентов в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах плюс 1 - плюс 1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50 процентов. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20 процентов от месячной нормы", - рассказала Позднякова. Она подчеркнула, что в Москве средняя месячная температура воздуха в мае повышается до 13-14 градусов, а количество осадков составляет 60-65 миллиметров.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае

Познякова: более 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в мае

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 20 процентов от месячной нормы осадков может выпасть в первую неделю мая в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"С вероятностью около 90 процентов в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах плюс 1 - плюс 1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50 процентов. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20 процентов от месячной нормы", - рассказала Позднякова.
Она подчеркнула, что в Москве средняя месячная температура воздуха в мае повышается до 13-14 градусов, а количество осадков составляет 60-65 миллиметров.
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