https://ria.ru/20250422/moskva-2012718867.html

Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае

Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае - РИА Новости, 22.04.2025

Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае

Более 20 процентов от месячной нормы осадков может выпасть в первую неделю мая в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:34:00+03:00

2025-04-22T13:34:00+03:00

2025-04-22T13:48:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 20 процентов от месячной нормы осадков может выпасть в первую неделю мая в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "С вероятностью около 90 процентов в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах плюс 1 - плюс 1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50 процентов. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20 процентов от месячной нормы", - рассказала Позднякова. Она подчеркнула, что в Москве средняя месячная температура воздуха в мае повышается до 13-14 градусов, а количество осадков составляет 60-65 миллиметров.

https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html

москва

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общество, москва, татьяна позднякова