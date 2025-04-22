https://ria.ru/20250422/moskva-2012717573.html

В "Зарядье" откроется выставка о судьбе человека на войне

В "Зарядье" откроется выставка о судьбе человека на войне - РИА Новости, 22.04.2025

В "Зарядье" откроется выставка о судьбе человека на войне

Открытие выставки "И увидел я новое небо и новую землю", которая посвящена судьбе человека на войне, состоится 29 апреля в столичном парке "Зарядье", сообщили... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:26:00+03:00

2025-04-22T13:26:00+03:00

2025-04-22T13:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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москва

бородино

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Открытие выставки "И увидел я новое небо и новую землю", которая посвящена судьбе человека на войне, состоится 29 апреля в столичном парке "Зарядье", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Эта выставка о штурмовике, который делал свою работу под Донецком в 2024 году, о пехотинце, зацепившемся за мерзлую землю в полузасыпанных окопах под Москвой в 1942 году, о солдате, стоявшем насмерть под Бородино в 1812 году – о том, как череда войн уходит в глубину времен. В центральной части экспозиции, рассказали в пресс-службе, будет представлен проект "Сталь" - произведения на стальных плитах от стандартных бронежилетов, которые в условиях современного боя остаются на человеке практически круглосуточно. Сталь, остающаяся на протяжении веков главным материалом войны, служит здесь не только основой для творчества, но и символом стойкости людей, готовых встать на защиту Родины и ее ценностей и интересов. Отдельный раздел выставки посвящен цифровому искусству, которое приобрело популярность среди бойцов и в околовоенной среде из-за того, что связано с информационной средой мессенджеров и социальных сетей, активно использующихся на передовой. Здесь и комиксы, и видеоарт, и короткая анимация. Также в экспозиции представлена живопись и скульптура. Отдельное пространство посвящено погибшей в результате теракта журналистке Дарье Дугиной, чья смерть для многих стала переломным моментом. В выставочное пространство интегрирован небольшой кинозал, в котором будет идти трансляция документальных и художественных фильмов о войне и судьбах людей на войне. Выставка будет открыта для широкого зрителя с 30 апреля по 20 июня.

https://ria.ru/20250404/fotovystavka-2009442229.html

https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012703530.html

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технологии, москва, бородино, дарья дугина, зарядье