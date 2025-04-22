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Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье
Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье - РИА Новости, 22.04.2025
Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье
Офисы телефонных мошенников, которых курирует СБУ, находятся по всей Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения "Stop Grave". РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T01:19:00+03:00
2025-04-22T01:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Офисы телефонных мошенников, которых курирует СБУ, находятся по всей Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения "Stop Grave". "В основном это (город - ред.) Днепр, потому что там работает ГЭС, много электричества для бесперебойной работы. В Одессе они тоже были и есть - ласково называют их "офис"… Туда идут работать только отбитые или молодые, кому нужны деньги. Порядочный одессит не пойдет дурить голову своим соотечественникам. Много офисов в Киеве, Днепре - ещё раз повторюсь", - сообщил РИА Новосоти подпольщик. Ранее представитель подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян.
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украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины
Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье
Офисы телефонных мошенников, курируемых СБУ, работают по всей Украине