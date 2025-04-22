https://ria.ru/20250422/moshenniki-2012633059.html

Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье

Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье - РИА Новости, 22.04.2025

Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье

Офисы телефонных мошенников, которых курирует СБУ, находятся по всей Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения "Stop Grave". РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T01:19:00+03:00

2025-04-22T01:19:00+03:00

2025-04-22T01:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Офисы телефонных мошенников, которых курирует СБУ, находятся по всей Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения "Stop Grave". "В основном это (город - ред.) Днепр, потому что там работает ГЭС, много электричества для бесперебойной работы. В Одессе они тоже были и есть - ласково называют их "офис"… Туда идут работать только отбитые или молодые, кому нужны деньги. Порядочный одессит не пойдет дурить голову своим соотечественникам. Много офисов в Киеве, Днепре - ещё раз повторюсь", - сообщил РИА Новосоти подпольщик. Ранее представитель подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян.

https://ria.ru/20250419/ukraina-2012227568.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, служба безопасности украины