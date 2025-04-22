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Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/moshenniki-2012633059.html
Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье
Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье - РИА Новости, 22.04.2025
Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье
Офисы телефонных мошенников, которых курирует СБУ, находятся по всей Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения "Stop Grave". РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T01:19:00+03:00
2025-04-22T01:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Офисы телефонных мошенников, которых курирует СБУ, находятся по всей Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения "Stop Grave". "В основном это (город - ред.) Днепр, потому что там работает ГЭС, много электричества для бесперебойной работы. В Одессе они тоже были и есть - ласково называют их "офис"… Туда идут работать только отбитые или молодые, кому нужны деньги. Порядочный одессит не пойдет дурить голову своим соотечественникам. Много офисов в Киеве, Днепре - ещё раз повторюсь", - сообщил РИА Новосоти подпольщик. Ранее представитель подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012227568.html
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украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины
Офисы телефонных мошенников работают по всей Украине, заявили в подполье

Офисы телефонных мошенников, курируемых СБУ, работают по всей Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Офисы телефонных мошенников, которых курирует СБУ, находятся по всей Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения "Stop Grave".
"В основном это (город - ред.) Днепр, потому что там работает ГЭС, много электричества для бесперебойной работы. В Одессе они тоже были и есть - ласково называют их "офис"… Туда идут работать только отбитые или молодые, кому нужны деньги. Порядочный одессит не пойдет дурить голову своим соотечественникам. Много офисов в Киеве, Днепре - ещё раз повторюсь", - сообщил РИА Новосоти подпольщик.
Ранее представитель подпольного движения "Stop Grave" рассказал РИА Новости, что подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Мошенников, терроризирующих россиян, курирует СБУ, заявили в подполье
19 апреля, 07:47
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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