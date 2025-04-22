https://ria.ru/20250422/moshennichestvo-2012793471.html

В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram

В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram - РИА Новости, 22.04.2025

В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram

В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:18:00+03:00

2025-04-22T17:18:00+03:00

2025-04-22T17:18:00+03:00

сергей боярский

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Что касается ещё одной дыры, которую мы закрыть не смогли и вряд ли сможем... два иностранных месседжера самых популярных в стране, WhatsApp и Telegram, которые находятся вне нашего технического или правового регулирования. То есть это добровольное их дело - реагировать на мошеннические действия или нет... у меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться... убежден, что в отношении этих двух платформ нужно применять специальные какие-то решения, вырабатывать", - сказал он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

https://ria.ru/20250118/telegram-1994375536.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей боярский, госдума рф, россия