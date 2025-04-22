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В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram - РИА Новости, 22.04.2025
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17:18 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/moshennichestvo-2012793471.html
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram - РИА Новости, 22.04.2025
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram
В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:18:00+03:00
2025-04-22T17:18:00+03:00
сергей боярский
госдума рф
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Что касается ещё одной дыры, которую мы закрыть не смогли и вряд ли сможем... два иностранных месседжера самых популярных в стране, WhatsApp и Telegram, которые находятся вне нашего технического или правового регулирования. То есть это добровольное их дело - реагировать на мошеннические действия или нет... у меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться... убежден, что в отношении этих двух платформ нужно применять специальные какие-то решения, вырабатывать", - сказал он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
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сергей боярский, госдума рф, россия
Сергей Боярский, Госдума РФ, Россия
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram

Боярский: в отношении WhatsApp и Telegram надо вырабатывать спецрешения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«
"Что касается ещё одной дыры, которую мы закрыть не смогли и вряд ли сможем... два иностранных месседжера самых популярных в стране, WhatsApp и Telegram, которые находятся вне нашего технического или правового регулирования. То есть это добровольное их дело - реагировать на мошеннические действия или нет... у меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться... убежден, что в отношении этих двух платформ нужно применять специальные какие-то решения, вырабатывать", - сказал он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
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