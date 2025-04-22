https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html

Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря

Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря - РИА Новости, 22.04.2025

Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря

Министерство обороны показало работу подразделений группировки войск "Север" при освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:08:00+03:00

2025-04-22T14:08:00+03:00

2025-04-22T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало работу подразделений группировки войск "Север" при освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. На кадрах группа российских военных ведет боевые действия в лесополосе.Также ведомство показало ролик с уничтоженной живой силой противника. Видео сняли в лесу, на нем можно увидеть не только ликвидированных боевиков, но и оставшееся от них снаряжение.Во вторник источник РИА Новости в группировке войск "Север" сообщил, что бойцы освободили Горнальский монастырь. По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250422/vsu-2012678338.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Варвара Скокшина

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Боевая работа российских военных при освобождении Горнальского монастыря в Курской области Минобороны показало кадры боевой работы российских военных при освобождении Горнальского монастыря в Курской области 2025-04-22T14:08 true PT1M24S

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Варвара Скокшина

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины