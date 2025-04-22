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Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 22.04.2025 (обновлено: 15:31 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html
Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря
Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря - РИА Новости, 22.04.2025
Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря
Министерство обороны показало работу подразделений группировки войск "Север" при освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:08:00+03:00
2025-04-22T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало работу подразделений группировки войск "Север" при освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. На кадрах группа российских военных ведет боевые действия в лесополосе.Также ведомство показало ролик с уничтоженной живой силой противника. Видео сняли в лесу, на нем можно увидеть не только ликвидированных боевиков, но и оставшееся от них снаряжение.Во вторник источник РИА Новости в группировке войск "Север" сообщил, что бойцы освободили Горнальский монастырь. По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250422/vsu-2012678338.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Боевая работа российских военных при освобождении Горнальского монастыря в Курской области
Минобороны показало кадры боевой работы российских военных при освобождении Горнальского монастыря в Курской области
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря

Минобороны показало работу "Севера" при освобождении монастыря близ Горналя

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало работу подразделений группировки войск "Север" при освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.
На кадрах группа российских военных ведет боевые действия в лесополосе.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области

Свято-Николаевский Белогорский монастырь расположен в селе Горналь возле границы с Сумской областью, примерно в 14 километрах от Суджи.

Также ведомство показало ролик с уничтоженной живой силой противника. Видео сняли в лесу, на нем можно увидеть не только ликвидированных боевиков, но и оставшееся от них снаряжение.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ
Вчера, 10:51
Во вторник источник РИА Новости в группировке войск "Север" сообщил, что бойцы освободили Горнальский монастырь.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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